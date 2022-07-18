Как американец после немецкого плена стал красноармейцем

История Джозефа Байерли - американского десантника,участника Второй мировой войны, уникальна. Судьба распорядилась так, что Джозеф повоевал не только на стороне армии США, но и в рядах Красной Аомии.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Он родился в 1923 году в штате Мичиган. В 1942 году окончил школу и, хотя мог получить стипендию на обучение в университете Нотр-Дам в Индиане, записался добровольцем в армию. Как рассказывал сам Байерли, это решение он принял под впечатлением от атаки Японии на Перл-Харбор.

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Десантник U.S. Army

Джозеф был здоровым и сильным парнем, поэтому на вербовочном пункте после обследования ему предложили службу в десантных войсках. Перспектива служить в элитной части пришлась ему по душе, да и платили там больше.

- Если обычные пехотинцы получали по 50$ в месяц, то в десанте давали надбавку в 50$, то есть в два раза больше, - рассказывает сослуживец Байерли Джим Тиллей.

Зачислили его в 101-ю воздушно-десантную дивизию, где новобранца ждали жесткие тренировки. Уже там Байерли показал себя храбрецом - он обожал прыгать с парашютом, за что получил прозвище Прыгун Джо. Некоторые сослуживцы, которые боялись прыгать сами, платили ему по 5$, за то, чтобы он прыгал за них.

Боевые действия начались весной 1944 года. Дивизию расквартировали в Англии. В апреле и в мае он принимал участие в двух операциях по содействию французскому движению Сопротивления, а именно, доставлял им золото.

День D

В июне 1944 года он попал в плен к немцам. Произошло это так: за несколько часов до начала высадки союзников в Нормандии (знаменитый День D), 5 июня, произошла массовая выброска воздушного десанта: 13 тысяч 400 американских и 7 тысяч английских парашютистов. Наш герой летел в головной машине. Увидев, что летящие рядом самолёты сбивают один за другим, солдаты решили прыгать. Байерли покинул борт первым, а остальные задержались буквально на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы десантников разбросало на приличное расстояние.

Он приземлился аккурат на крышу церквушки в деревне Ком Дю Монт, но далеко от основной цели - мостов через реку Рейн. После этого, прячась, Прыгун Джо даже смог подорвать электроподстанцию, но в один из дней удача изменила ему. Он перебирался через живую изгородь, а когда спрыгнул на другой её стороне, то оказалось, что он приземлился прямо перед немецкой пулеметной позицией. На этом его служба в рядах американской армии прервалась и Джозеф стал одним из множества военнопленных.

В плену

Десантников всегда считали опасными пленниками, поэтому Байерли отправили в тюрьму, а не в лагерь. Всего за время заключения он сменил пять тюрем, из которых дважды пытался сбежать и оба раза неудачно. Если в первый раз его поймали сразу, то вторая попытка практически удалась. В тот момент он находился в тюрьме, расположенной в Польше. Вместе с товарищами по несчастью он смог пробраться на поезд, шедший в направлении Восточного фронта. Злая ирония заключалась в том, что поезд следовал в Берлин.

Пойманный во второй раз, Джозеф попал в руки гестапо. Там его заподозрили в шпионаже. День за днем из него пытались выбить показания, что он заслан в Германию, чтобы уничтожить Гитлера. Однажды его избили практически до смерти. Полумертвого узника привели в сознание врачи.

- Я увидел яркий свет над собой и белые силуэты, - вспоминал потом сам Байерли. - Сначала я подумал, что попал в рай, но потом прислушался и прошептал “Нет, ангелы точно не говорят на немецком”.

Спасение пришло откуда не ждали, а именно - со стороны немецкой педантичности. Про него узнали в вермахте, проверили по документам и забрали из гестапо, аргументировав это тем, что десантник не диверсант, а военнопленный. Казалось бы, из огня да в полымя, однако это спасло ему жизнь.

Американца отправили в Польшу, в концлагерь Шталаг III-C, где находились военнопленные в основном с Западного фронта. Условия содержания там были значительно мягче, и Джозефу удалось оправиться от ран. По ночам до заключенных доносилась артиллерийская канонада - это наступала Красная Армия. И тогда Байерли снова решился на побег. С несколькими товарищами он сумел выбраться из лагеря и несколько дней бежал на звук рвущихся снарядов.

Американский товарищ

Джозефу Байерли удалось уйти от преследования. Он перешел линию фронта и очутился в расположении танкового батальона 6-го гвардейского полка 1-го Белорусского фронта. Чтобы его не приняли за фашиста и не застрелили, он взял в руку пачку американских сигарет и, показывая на них пальцем, повторял одну из немногих фраз на русском, которые он знал: «Я американский товарищ».

Поначалу в полку хотели отправить его в тыл, для дальнейшего разбирательства, однако он через переводчика рассказал свою историю и каким-то чудом убедил оставить его в части, чтобы он мог сражаться против немцев плечом к плечу с красноармейцами.

Отдельно стоит отметить, что батальон, где он служил, был особенный: в его составе воевала единственная женщина-танкист 1-й гвардейской танковой армии и единственная женщина, занимавшая должность заместителя командира танкового батальона Александра Григорьевна Самусенко. Именно её Джозеф уговорил не отправлять его в тыл. Байерли назначили стрелком, дали ему ППШ и усадили на броню.

Вместе с батальоном он воевал около месяца и участвовал в освобождении концлагеря, из которого перед этим бежал. Там в сейфе он нашел свою фотографию, которая потом облетела весь мир: на ней из-под нахмуренных бровей в камеру зло смотрел, выпятив подбородок, молодой парень. На груди у него была табличка с именем и лагерным порядковым номером. Как потом Байерли рассказывал сыну, в тот момент он думал только об одном: если я брошусь на фотографа, успею ли я свернуть ему шею перед тем, как меня изрешетят автоматчики?

Возвращение домой

Через месяц сражений в рядах нашей армии он получил тяжелое осколочное ранение и был отправлен в госпиталь. Волею случая, когда он лежал в лазарете, туда наведался маршал Георгий Жуков. Узнав о том, что там лежит американец, который воюет в наших войсках, он встретился и поговорил с ним, а потом дал ему сопроводительное письмо, которое помогло ему добраться до американского посольства в Москве.

Сначала Джозефа не признавали, ведь по документам он был уже мертв. Но после, когда из Америки прислали его отпечатки пальцев, все встало на свои места. Джозеф Байерли вернулся домой, и победу он встречал уже в Чикаго.