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2 часа назад

Женщина назвала способствовавший ее долголетию алкоголь

Lenta.ru

Отметившая 100-летний юбилей жительница Великобритании назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает Shropshire Star.

Женщина назвала способствовавший ее долголетию алкоголь
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Пэм Кэттеролл отметила знаменательную дату в доме престарелых Swan Hill в центре города Шрусбери, графство Шропшир. В годы Второй мировой войны женщина служила в Королевских военно-воздушных силах (ВВС), где занималась тем, что составляла планы полетов британских истребителей. Позже ее перевели в Юго-Восточную Азию.

После войны она вышла замуж за Ноэля Кэттеролла, который долгие годы преподавал Веллингтонском колледже в графстве Беркшир. Позже они с супругом перебрались в Шропшир, чтобы быть ближе к двоим дочерям. Юбилярша считает, что ее долголетию поспособствовал любимый алкогольный напиток. На вопрос о ее секрете долгой жизни Кэттеролл ответила: «Я выпиваю порцию виски каждый вечер».

С сотым днем рождения британку поздравили дочери, шесть внуков и девять правнуков, а администрация Swan Hill устроила специальную вечеринку в честь ветерана. «Все были ужасно милы со мной, а я чувствовала себя как избалованный ребенок», — пошутила Кэттеролл после праздника.

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