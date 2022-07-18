Грешник и праведник: жизнь Петра Мамонова

В июле исполнился год со дня смерти советского и российского рок-музыканта, актёра, поэта.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

Москва, 70-е годы. В ходе драки молодому человеку вонзили в сердце напильник, и он впал в кому на 40 дней. А очнувшись, задал вопрос: "Зачем? ", – и отправился в пивную. Через 20 лет этому юноше исполнится 45. У него будут слава, деньги, семья. Но в голове вновь засядет этот вопрос – "Зачем? ". И тогда он решит круто перевернуть свою жизнь и обратиться к Богу. И останется верным своему выбору до конца. Так сложилась судьба Петра Мамонова, человека, прожившего, кажется, две жизни, совершенно непохожие друг на друга. 15 июля исполняется год со дня его смерти.

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Хулиган и бунтарь с Каретного

14 апреля 1951 года в интеллигентной семье переводчицы со скандинавских языков и инженера родился мальчик. Знаменитый Большой Каретный, в котором провел юность Владимир Высоцкий, воспитал и другого актёра, и музыканта, Петра Мамонова.

Маленький Петя рос настоящим бунтарём. Его дважды выгоняли из школы за плохое поведение (последний раз из-за того, что тот устроил диверсию со взрывом в кабинете химии). Мальчик отличался необычайной артистичностью. В четыре года он ходил по соседям и развлекал их: читал стихи, пел и плясал. Уже школьником организовал музыкальную группу "Экспресс", и вместе со сверстниками перепевал зарубежные хиты – песни The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones.

Мамонов гулял по Москве с цепью от туалетного бачка, обмотанного у уха, плевался в прохожих и со всего разгона ударялся о стену, шокируя окружающих. Он постоянно провоцировал скандал. Был балагуром и эксцентриком.

Родители сильно повлияли на него, вовремя приучили быть самостоятельным. Однажды мать Петра, подталкивающая его к поиску работы, повесила на холодильник амбарный замок. Проголодав пару дней, 16-летний юноша устроился на работу и начал сам зарабатывать на свои прихоти и капризы. К 21 году, когда он впервые женился, по его словам, он был абсолютно независимым.

Мамонов-музыкант

Вскоре Мамонов нашёл дело, в которое он мог вложить всю свою эксцентричность и артистичность. В попытках уклониться от службы в армии Мамонов оказался в психиатрической больнице, где познакомился с Артемием Троицким. Именно он, послушав песни Петра, посоветовал ему организовать группу. Мамонов послушался совета.

Так появилась группа "Звуки Му". Всё их творчество было подобно жизненному стилю лидера "Звуков" Мамонову – концерты были самобытными, чудаковатыми, но имевшими неповторимое очарование. Они казались дикарями, исполняя ритмичную музыку и лихорадочно двигаясь на сцене.

Эту самобытность оценил Брайан Ино, английский продюсер, который был впечатлен творчеством группы. Он организовал "Звукам" турне по европейским и американским городам.

В это время Мамонов вёл рисковый образ жизни, балуясь запрещёнными веществами и увлекаясь алкоголем. В поисках "горючего" он мог выпить одеколон, а однажды даже распивал растворитель на пару с товарищем. Товарищ, к слову, не выдержал такого экстремального напитка и скончался, а Мамонов продолжил свои неосторожные, местами безумные выходки.

"Один человек сказал: ты такие песни написал, потому что водку пил. Но я их написал не благодаря водке, а вопреки. Нельзя терять в этой жизни ни минуты, времени мало, жизнь коротка и в ней может быть прекрасен каждый момент",

- говорил Мамонов.

Человек-оркестр

Конец 80-х открыл новую грань Мамонова, его актёрский талант. Не имея образования, он сыграл запоминающуюся роль врача Артура в фильме Рашида Нугманова "Игла". Его кандидатуру предложил режиссёру Виктор Цой, с которым Мамонов был знаком со времен выступлений на совместных квартирниках.

Мамонов-актёр продолжал развивать свой талант. На его счету оказались самые разные роли: саксофонист в "Такси-блюз", Иван Грозный в "Царе" и отец Анатолий в "Острове". Его актёрская игра очень полюбилась зрителю, хотя сам он порой оценивал её довольно скромно.

Сердце потребовало перемен

Вскоре после начала актёрской работы Мамонов круто изменил свою жизнь: перебрался из родной Москвы в деревню, отказался от алкоголя, распустил "Звуки Му". Признанный актёр и музыкант, имевший к тому времени и славу, и деньги, он отдалился от всего привычного и знакомого.

А причина крылась в поиске смысла жизни. Как признавался Мамонов, в голове начал звучать тот же вопрос, которым он озадачился после выхода из комы двадцать лет назад. "Зачем? " Этот вопрос привел Мамонова к Богу.

"Как случилось, что я к вере пришёл? Да откуда я знаю? Погибал, умирал, был на краю, жить хотелось. Взялся за ум. Стал спасать себя. Сначала тело. Потом о душе задумался. Порой сложно приходится, потому что надо преодолевать себя: страсти бурлят, кипят – ужас, караул! Тогда молюсь: "Господи, помилуй!" Помогает".

Есть распространенное мнение: герой-отшельник в "Острове" Лунгина оттого получился таким настоящим, что Мамонов не играл, а изображал в кадре себя. Об этом говорит даже режиссёр картины, Павел Лунгин. Перед тем, как приступить к работе, актёр советовался с духовником. Получив его согласие, всё-таки решился примерить эту непростую роль.

С приходом к религии Мамонов будто стал другим человеком. Словно жизнь его разделилась на "до" и "после", и этим рубежом стали его 45 лет. Некогда взбалмошный и непредсказуемый хулиган стал послушным проповедником, получившим ответы на многие вопросы, мучающие каждого из нас. В его интервью и книгах – занимательные размышления о жизни и смерти, о земном и небесном, о добром и злом. Кажется, Мамонов выработал свою философию, которая могла заинтересовать многих. С ним не всегда можно было согласиться, но то, о чём он говорил и то, как он говорил - подталкивает к раздумьям.

"Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопросик: я прожил сегодняшний день – кому-нибудь от этого было хорошо?"

Уход

В июне 2021 года Мамонов заболел коронавирусной инфекцией и три недели находился в реанимации под присмотром врачей. 15 июля его не стало.