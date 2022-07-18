Мужчина запомнил колоду карт и побил рекорд мира

Нельсон Деллис запомнил порядок перемешанной колоды игральных карт, при этом находясь под водой. После этого он выплыл на поверхность и разложил другую колоду карт в том же порядке. Для этого американцу потребовалось 2 минуты и 22,53 секунды. Деллиса признали человеком, который быстрее всех в мире запоминает колоду карт под водой.