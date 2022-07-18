Мужчина запомнил колоду карт и побил рекорд мира

Мужчина с невероятной памятью побил рекорд Гиннесса в американском городе Майами, штат Флорида. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Нельсон Деллис запомнил порядок перемешанной колоды игральных карт, при этом находясь под водой. После этого он выплыл на поверхность и разложил другую колоду карт в том же порядке. Для этого американцу потребовалось 2 минуты и 22,53 секунды. Деллиса признали человеком, который быстрее всех в мире запоминает колоду карт под водой.
Предыдущий рекорд принадлежал индийцу Санчиту Шарме. В 2019 году ему понадобилось 3 минуты и 42,5 секунды, чтобы запомнить колоду карт под водой.
Деллис рассказал, что сложнее всего было научиться задерживать дыхание под водой на достаточно длительное время.
«Мне нужно было многому научиться, чтобы достичь этого», — отметил он.