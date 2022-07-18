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2 часа назад

Билл Гейтс назвал худшие неудачи в современной истории

Ferra.ru

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс написал серию депрессивных твитов, в которой перечислил худшие вещи, случившиеся с миром за последние годы.

Билл Гейтс назвал худшие неудачи в современной истории
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Несколько крупных глобальных неудач, произошедших за последние несколько лет, заставили многих людей обескуражиться и задуматься, неужели миру суждено стать ещё хуже», — так начал Билл Гейтс.

Он отметил, что одной из самых больших неудач в истории стала пандемия. Вооружённый конфликт России и Украины предприниматель назвал огромной трагедией для всего мира. В то же время климатические изменения оказались хуже, чем даже предсказывали модели, а США сделали большой шаг назад по части гендерного равенства и женского благополучия, отменив гарантированное право на аборты.

«Но я всё ещё оптимистичен. Эти неудачи происходят в контексте двух десятилетий исторического прогресса, и я верю, что можно смягчить ущерб и вернуться к прогрессу, которого добился мир», — добавил Гейтс.

Люди,Билл Гейтс,Microsoft,
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