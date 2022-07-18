Билл Гейтс назвал худшие неудачи в современной истории

Он отметил, что одной из самых больших неудач в истории стала пандемия. Вооружённый конфликт России и Украины предприниматель назвал огромной трагедией для всего мира. В то же время климатические изменения оказались хуже, чем даже предсказывали модели, а США сделали большой шаг назад по части гендерного равенства и женского благополучия, отменив гарантированное право на аборты.