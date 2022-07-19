Почему советский электрик перестал спать и стареть

С 1979 года Яков Циперович ни минуты не спал и практически не изменился внешне. Кроме того, вот уже 40 лет Циперович не знает, что такое усталость. О феномене советского электрика снято несколько фильмов и написано немало книг. Изучением невероятных способностей Якова занимались видные ученые с мировыми именами. И им удалось обнаружить некоторые «отклонения» в деятельности организма Циперовича.

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Смертельный яд

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До 1979 года Яков Циперович вел обычную жизнь рядового советского гражданина. Яков родился и вырос в столице Белорусской ССР. Трудился простым электриком, имел семью. Однако все это за несколько дней осталось для Циперовича в прошлом. А первопричиной такой перемены стала патологическая ревность супруги Якова. Как пишет Аркадий Вяткин в своем издании «Книга секретов. Невероятное очевидное на Земле и за ее пределами», в один прекрасный день женщина, заподозрив мужа в измене, подмешала в его алкогольный напиток цианистый калий.

В результате Циперович умер. Целый час он находился в состоянии клинической смерти, что уже само по себе удивительно, так как за это время мозг должен был бы погибнуть. Впрочем, Яков далеко не сразу вернулся с того света. Если верить книге Игоря Прокопенко «Незримая война», около недели электрик провел в коме. Врачи были уверены в том, что Циперович не выкарабкается, а если это и случится, то непременно останется инвалидом. Но когда Яков Циперович наконец очнулся, он удивил не только медиков, но и самого себя.

Пробуждение

Выйдя из комы, Циперович перестал узнавать собственное тело. Он ощупывал свои ноги, руки и другие части тела, но все они казались Якову чужими. Однако странности на этом не закончились. Автор книги «100 Великих Феноменов», Николай Непомнящий, утверждает, что, возвратившись домой, Циперович понял, что не может спать. Самое интересное, что в сон мужчину клонило, но он никак не мог принять горизонтальное положение. Какая-то неведомая сила поднимала его и усаживала на кровать. Никакие лекарственные препараты от бессонницы и даже транквилизаторы Якову не помогали. Максимум, что он ощущал – это некоторую вялость в теле и не более.

Пытаясь довести себя до изнеможения и наконец-то уснуть, Яков Циперович принялся заниматься физкультурой. Однажды, если верить Николаю Непомнящему, Яков отжимался от пола в течение девяти часов. За это время он успел повторить упражнение 10 тысяч раз, но желанной усталости так и не почувствовал. В конце концов Циперович понял, что иного выхода как смириться с таким положением вещей у него не осталось. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. И чем дальше, тем чаще Яков стал осознавать, что у него есть и еще одна особенность: он не стареет. Друзья Циперовича обзаводились лысинами и морщинами, а он оставался прежним.

Здоров, но с особенностями

Понятно, что Якова Циперовича беспокоило его состояние, но больше всего он хотел узнать, по какой причине он превратился эдакого сверхчеловека. Как пишет Юлия Кириллова в своей книге «Сон без бессонницы. Как высыпаться и быть бодрым каждый день», изучением феномена Циперовича занимались многие именитые целители и ученые. Бывший электрик обращался даже к Джуне и к академику Александру Вейну, но никто так и не обнаружил у Якова каких-либо нарушений. Напротив, специалисты в один голос заявляли о том, что мужчина абсолютно здоров. Циперович даже обижался: мол, никто не хочет его обследовать. Однако некоторые особенности у Якова эксперты все-таки обнаружили.