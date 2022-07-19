Как мужчина стал победителем первого конкурса красоты в СССР

Первый конкурс красоты, состоявшийся в СССР, не был Всесоюзным. Он был организован дискуссионным клубом «Под Интегралом» в Новосибирском Академгородке. Несмотря на небольшое количество участниц, первое место в женском конкурсе занял мужчина, которого все приняли за эффектную даму.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Клуб «Под Интегралом»

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Многие считают, что первые конкурсы красоты в СССР стали проходить лишь в 1980-х. Однако на самом деле это не так. Подобный конкурс в Советском Союзе состоялся еще в 1965 году в клубе-кафе «Под интегралом». Как утверждают авторы издания «Научное сообщество физиков СССР: 1950-1960-е годы» В.П. Визгин и А.В. Кессених, клуб открылся в Новосибирском Академгородке в 1963 году. Инициатором его создания стал химик Анатолий Бурштейн. Советские чиновники всячески препятствовали воплощению идеи Бурштейна в жизнь, но благодаря вмешательству председателя Сибирского отделения Академии наук Михаила Лаврентьева клуб все-таки открыл свои двери.

Видимо, чиновники догадывались, чем будут заниматься в клубе ученые. Дело в том, что именно в кафе «Под интегралом» состоялись первые в стране джазовые фестивали и фестивали авторской песни, там ставили свои спектакли различные самодеятельные коллективы, проводились поэтические чтения и научные дискуссии, причем, среди приглашенных нередко были деятели из-за рубежа и иностранные корреспонденты. Будто в противовес чиновникам, которые были против подобных вольностей, в клубе была создана пародийная госструктура. Например, как указано в издании «Общественно-политическая жизнь Сибири, ХХ век» (2003 год), в клубе был даже «президентский пост».

Победитель – «министр странных дел»

Нетрудно догадаться, что первым президентом клуба-кафе «Под интегралом» стал Анатолий Бурштейн. Был в клубе и свой «Совет министров». Если верить материалам Всероссийской научно-практической конференции «Образные характеристики городской среды как ресурс развития территории» (2021 год), шуточная должность «министра странных дел» досталась Герману Петровичу Безносову, который только недавно перебрался в Академгородок после окончания Томского политехнического вуза. По воспоминаниям близких и друзей, Безносов был настоящей душей компании, поэтому неудивительно, что именно «министр странных дел» отвечал за организацию вечеров и праздников.

По инициативе Германа Безносова в 1965 году в клубе «Под интегралом» был организован первый конкурс красоты, конечно, для женщин. Как пишет бывший научный сотрудник секретного НИИ обороны Олег Рогозовский в своих мемуарах «Записки ящикового еврея», Безносов опасался, что новшество придется не по вкусу даже «интегральцам» и участниц будет слишком мало, поэтому для количества он сам надел на себя женское платье и парик. Молодой ученый так вжился в роль, что своего «министра» не узнал даже Бурштейн. Мало того, Безносов получил первое место и стал «мисс Интеграл». Президент клуба танцевал с Германом, но так ничего и не заподозрил.

Роковой 1968 год

Несмотря на то, что обман быстро раскрыл сам шутник и его сообщники, с этого момента королеву красоты «мисс Интеграл» и ее «Производную», как утверждает Михаил Аронов, автор биографической книги «Александр Галич», начали выбирать в клубе регулярно. Конкурсы устраивались каждый Международный женский день, но, судя по всему, мужчины в них больше участия не принимали. По крайней мере, известно, что в 1968 году титула «мисс Интеграл» удостоилась Наталья Лещева, а «мисс Производной» стала Ирина Хомутова. Кроме того в номинации «мисс Пресса» тогда победила юная Ирина Алферова, которая впоследствии стала знаменитой актрисой.