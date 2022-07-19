В тени гения: женщины, посвятившие себя служению знаменитым мужьям

Без этих прекрасных дам Владимир Набоков не написал бы главных романов, Феллини не снял лучшие картины, а Стивен Хокинг не нашел бы ответы на загадки Вселенной.

За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Эта фраза в современном мире кажется устаревшей, ведь девушки сами способны добиваться успеха в любой области, но иногда влюбленная женщина готова отказаться от карьеры, чтобы помочь гениальному супругу реализоваться. Кто знает, увидел бы мир великие картины, фильмы, услышал бы прекрасную музыку или смог бы прочитать гениальные романы, если бы любимые женщины не помогали творцам воплотить в жизнь их идеи.

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Джон Леннон и Йоко Оно

Ее винили в распаде «The Beatles», называли женщиной, которая испортила жизнь Леннону и разлучила легендарную ливерпульскую четверку. Так ли это, навсегда останется загадкой. Одно известно точно: Джон был словно загипнотизирован женой. Он прислушивался к Йоко во всем, а она направляла музыканта и поддерживала его. Леннон давно задумывался о том, чтобы покинуть группу, ему хотелось экспериментировать со стилем, и Йоко стала для артиста проводником. Джон говорил, что до встречи с женой не понимал себя и лишь благодаря ей, состоялся по-настоящему. Сама же Йоко после встречи с артистом решила отказаться от амбиций художницы, хотя уже неоднократно устраивала выставки в престижных галереях, и полностью посвятить себя мужу. После смерти Леннона его жена занялась архивом музыканта и выпустила композиции, которые он не успел издать. «Она учитель, а я — ученик. Я знаменитый человек, про которого думают, что он все знает, но она — мой учитель, она научила меня всему, что я знаю. Она уже все знала, когда я ни черта не знал, когда я был человеком ниоткуда. Она мой Дон Хуан. Рядом с Йоко я стал свободным. Ее близость сделала меня целостным человеком. Без нее я был только половинкой!» — говорил Джон.

Джейн Хокинг и Стивен Хокинг

Они встретились, когда Джейн было всего 17 лет. Стивен уже был подающим надежды астрофизиком, он надеялся изменить мир к лучшему, а девушка была так очарована идеями мужа, что легко отказалась от собственной карьеры. Через год Джейн и Стивен узнали о болезни ученого: у Хокинга обнаружили боковой амиотрофический склероз. Врачи уверяли, что жить Хокингу осталось не больше пяти лет, но трогательная забота Джейн о муже сотворила чудо — почти семь лет недуг не прогрессировал. У пары родилось трое наследников, Стивен занимался наукой. Жена ученого полностью посвятила себя заботе о нем и детях, а когда Хокинг больше не смог управляться с ручкой и листком, начала записывать все его идеи. В 1985 году Джейн спасла парализованному Стивену жизнь: ученый заболел пневмонией и впал в кому, врачи предлагали отключить его от аппаратов, но жена настояла на том, чтобы специалисты попытались спасти Хокинга. И им это удалось! В начале девяностых Стивен увлекся медсестрой и решил расстаться с женой, но Джейн даже после развода продолжала поддерживать добрые отношения с ученым и считала его самым выдающимся умом своего времени.

Владимир Набоков и Вера Набокова

Многие литературоведы и критики считают сборник «Письма к Вере» лучшим, что написал Владимир Набоков за свою жизнь. Трогательные послания к любимой жене раскрыли читателям автора таким, каким его не знали до этого — нежным, заботливым, любящим. Писатель никогда не преуменьшал влияния жены на свою жизнь и творчество: он писал друзьям, что никогда не стал бы успешным, если бы Вера не помогала ему. Женщина поддерживала мужа, когда у него не было средств, чтобы содержать семью, согласилась разлучиться с ним и поехать в Прагу, чтобы Владимир попытал счастья в Париже.

Вера знала, что супруг не всегда был верен ей, но никогда не упрекала его за это, считая, что гений нуждается в новых музах для вдохновения. Супруга записывала мысли автора, помогала ему вести лекции в институте: студенты Владимира вспоминали, что часто Вера заходила в аудиторию первой, раскладывала на столе преподавателя книги, приносила чай и строго смотрела на студентов: «Только посмейте мешать ему!». В 1953 году Вера станет первой домохозяйкой в Итаке, которая получила право на оружие. Так супруга начала быть и телохранителем Набокова.

Мерседес Барчо Пардо и Габриэль Гарсиа Маркес

Они были знакомы тринадцать лет, прежде чем поняли, что влюблены друг в друга. Мерседес понимала, что ее супруг — талантливый писатель, но у пары не было денег даде на печатную машинку. И женщина предприняла отчаянный шаг: она продала свой фен и миксер, чтобы Габриэль мог работать. Вскоре писатель закончил «Сто лет одиночества», и Мерседес отправилась к издателям, чтобы убедить их опубликовать книгу мужа. Маркеса заметили, его роман разошелся миллионами экземпляров. А Мерседес так и оставалась всю жизнь в тени супруга, считая себя самой счастливой женщиной на земле.

Джульетта Мазина и Федерико Феллини