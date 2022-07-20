Как сложилась жизнь бывших жен миллионеров

Сегодня Colady расскажет своим читателям, как живут бывшие жёны одних из самых богатых и влиятельных мужчин планеты.

Фото: CoLady CoLady

1. Анна Мёрдок

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Медиа-магнат и богатейший бизнесмен Руперт Мёрдок познакомился со своей будущей женой в 1962 году.

Журналистка Анна Торв брала у начинающего предпринимателя интервью, и так запала ему в душу, что стала его женой. Правда, не сразу, а лишь через пять лет.

Анна стала своего рода музой для супруга, и именно за годы семейной жизни Мёрдок превратился из начинающего бизнесмена в успешного и очень богатого.

В благодарность Руперт Мёрдок помог взойти по карьерной лестнице и своей супруге: он опубликовал её литературные творения и сделал её редактором News Corporation.

Семейная жизнь Анны и Руперта продлилась 31 год, за эти годы супруги воспитали дочь и двоих сыновей. О разводе семейство объявило в 1998 году.

Причина банальна: супружеская измена, которую Анна не смогла простить своему возлюбленному.

Новая любовь Руперта оказалась моложе его на 37 лет. К слову, сразу после развода Мёрдок женился на любовнице.

Анна распад семьи пережила спокойно: в качестве отступных она получила 1,7 миллиарда долларов. Через несколько месяцев Анна познакомилась с другим мужчиной, тоже бизнесменом, так что её личная жизнь тоже сложилась отлично.

2. Ивана Трамп

Ивана Зельничкова родилась и выросла в Чехии. Родители рано обнаружили у дочери спортивные таланты и отдали в спортивный интернат.

Именно благодаря увлечению лыжным спортом Ивана попала в сборную страны и смогла вырваться за пределы Советского Союза.

Переехав в Канаду, Ивана стала моделью: её фото красовалось на обложках всех местных журналов.

С Дональдом Трампом Ивана познакомилась в 1976 году, меньше чем через год сыграли свадьбу.

Воспитание детей, которых в семье родилось трое, Ивана успешно совмещала с карьерой, занимая высокие должности в семье мужа.

Ивана была президентом Trump Castle Hotel и Plaza Hotel.

Развод грянул в 1992 году и вновь из-за супружеской неверности.

Актриса Марла Мэйплс отбила у Иваны богатого супруга, однако свобода обошлась Трампу довольно дорого. Ивана не только претендовала на имущество и состояние, но и официально заявила свои права на часть бизнеса мужа.

Официальных цифр, сколько Иване удалось отсудить, не озвучивается, но утверждают, что эта сумма приближается к 1 миллиарду долларов.

После расставания с богатым мужем Ивана не опустила руки и посвятила себя новому бизнесу. Ивана открыла собственную компанию Ivana, Inc. и модный дом. Бизнес стал успешным и приносит Иване многомиллионные доходы.

Кроме этого, бизнес-леди попробовала себя и в роли актрисы, снявшись в фильмах «Клуб первых жён» и «Ради любви».

3. Робин Мур

Мел Гибсон и Робин Мур счастливо прожили в браке 31 год и воспитали семерых детей. Однако, наличие такого количества наследников, брак не спасло.

По утверждениям Мела, на момент его романа с россиянкой Оксаной Григорьевой (пианистка) с женой они не жили уже третий год. Однако состояли в законном браке.

Измена так разозлила Робин, что та подала на развод и отсудила у голливудского мачо ровно половину его состояния, а именно: 450 миллионов долларов.

Одинокой экс-супруга Мела тоже не осталась, повстречала свою новую любовь в Северной Калифорнии.

Дети выбор матери оценили и оказались не против, в отличие от бывшего мужа, который пытался помешать новому союзу и предпринимал немало попыток вернуть отношения с бывшей женой.

4. Ирина Абрамович

Ирина была обычной стюардессой, когда познакомилась со своим будущим мужем Романом Абрамовичем.

Бурный роман с бортпроводницей привёл к разводу Романа с первой женой, а Ирина Маландина в одно мгновенье из простой девушки рабочего класса превратилась в жену очень богатого человека.

Избранница родила Роману пятерых наследников, но спустя 16 лет брака семейное счастье рухнуло. Что касается причины развода: публично она не оглашалась, но в СМИ просочилась информация, что Роман завёл новую любовь.

Развод не был громким, напротив, Роман и Ирина постарались всё сделать максимально мирно и тихо: Ирина получила причитающуюся ей часть имущества мужа-олигарха и практически перестала вести светскую жизнь.

5. Дарья Жукова

Причиной развода Ирины и Романа Абрамовича стала именно молоденькая Дарья Жукова.

В браке с Романом Дарья прожила девять лет, родив олигарху сына и дочь. Успешная карьера Дарьи тоже заслуга её супруга.

Развод, который состоялся в 2017 году, супруги долго пытались скрыть. Но сенсация всё-таки стала известна общественности. От экс-супруга Дарья получила более 1 миллиарда евро.