Артисты, с которыми на сцене произошел несчастный случай

Звезды, пострадавшие на сцене.

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Юрий Шевчук

В 2001 году на фестивале “Нашествие” лидер ДДТ во время исполнения песни «Это все» неудачно упал с пятиметровой сцены на асфальтированную площадку. Правда, все обошлось и артист отделался испугом.

Сергей Лазарев

В 2016 году во время сольного концерта в Санкт-Петербурге Сергей Лазарев неожиданно для всех потерял сознание и упал прямо на сцене. Зрители были в шоке. Артист пришел в себя лишь через несколько минут только в гримерке. А после извинился перед поклонниками в социальных сетях. Официальной причиной случившегося менеджер артиста назвал переутомление. Что вполне вероятно, у певца очень много концертов и туров по всей стране.

Олег Газманов

В 2011 году певец перенес клиническую смерть прямо на сцене. Специалисты по оборудованию не заземлили микрофон, который при соприкосновении пропустил по телу Олега более 400 вольт. “Я реально видел себя ну примерно с высоты метров 20-30. Вот реально я видел, как я лежу”, – вспоминал Газманов.

Михаил Горшенев

Солист группы “Король и шут” едва не погиб на фестивале “Нашествие”. На песне «Прыгну со скалы» должна была сработать мощная пиротехника. Будучи под запрещенными веществами, музыкант забыл, где заложен заряд, поэтому за 10 секунд до взрыва пошел туда дабы показать средний палец ликующей публики. Его чудом успел оттащить коллега по группе и тем самым спас ему жизнь.

Анна Нетребко