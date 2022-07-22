«Очередь в душ»: как Шифрин устроился за границей

Юморист Ефим Шифрин никогда не скрывал своей национальности и настоящего имени - Нахим. Он родился и всю жизнь прожил в России, но теперь у него не осталось совсем никаких родственников в Москве. Недавно и сам артист покинул страну.

Начавшаяся в конце февраля спецоперация «унесла» из России массу недовольных политикой властей знаменитостей. Шифрин возмущения не высказывал, однако пару дней назад опубликовал видео из аэропорта в Израиле, встревожив поклонников. Прилетевшего всего с одним чемоданом актера радостно встречали родственники.

Оказалось, что волноваться фанатам не о чем. Нахим Залманович отправился в ежегодный традиционный отпуск, чтобы повидаться с близкими. Решив предотвратить слухи и домыслы, Шифрин сразу же сообщил сроки своего возвращения в Россию.

"Ближайшие десять дней проведу в семье брата, в кругу своих трех племянников и семи внучат. Новый театральный сезон открою уже совсем скоро - 12 августа, в Москве", - подписал он ролик.

Родной старший брат звезды «Аншлага» уже много лет живет в Израиле. Самуэль Шифрин репатриировался вслед за родной тетей еще в 1993 году и обосновался в городке Петах-Тиква. Мужчина трудится дирижером и преподавателем игры на тромбоне. Он женат, имеет троих детей и множество внуков. Все члены большой семьи очень тепло общаются между собой.

Ефим Залманович своей собственной семьей так и не обзавелся, но родных племянников и их малышей просто обожает. Сейчас все родственники живут в одном доме и теснота их совершенно не смущает. Пятничным утром Шифрин поделился теплым семейным снимком и рассказал забавную историю о своем новом быте.

"Все хорошо. Живу в большой коммуналке. Сегодня услышал от Ника: «Деда, ты уже помылся?» По утрам у нас очередь в душ", - написал юморист.