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2 часа назад

Как живет вдова Олега Янковского?

New Magazine

Это брак называли “длиною в жизнь” не случайно. Несмотря на то, что о любовных похождениях Олега Янковского слагали легенды, в браке о своей супругой Людмилой Зориной он прожил 47 лет. Это был один единственный брак. Говорят, что она просто терпела слухи об изменах и жила в тени супруга.

Как живет вдова Олега Янковского
Фото: New MagazineNew Magazine

Они познакомились еще будучи студентами. Вместе супруги снялись в трех фильмах, причем в кинокартине Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву» они, как и в жизни, исполнили роли мужа и жены.

Сегодня вдове Олега Янковского 81 год. После смерти мужа Людмила Зорина продолжает хранить память о нем. При этом она не ходит по ток-шоу, не дает интервью, живет жизнью детей и внуков. Сейчас артистка в театре не играет, но иногда ее можно увидеть в эпизодических ролях в фильмах и телесериалах. Недавно Филипп Янковский поделился фотографией матери в своем блоге.

«Все так же очаровательна и прекрасна»,

— высказались о Людмиле Зориной подписчики.

А вот ее родственница из Саратова (вдова родного брата Олега Янковского Николая ) по слухам прозябает буквально в нищете. В отношении московской родни женщина настроена категорично – помощи просить она не намерена. По ее словам, там все построено на взаимовыгодных отношениях. Как призналась женщина, с именитыми родственниками она не общалась уже десять лет. Когда был жив Николай Янковский, он еще как-то контактировали, но после его ухода все связи прервались. После смерти мужа Людмила Зорина прекратила с родственниками мужа поддерживать отношения.

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