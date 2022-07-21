Как живет вдова Олега Янковского?

Это брак называли “длиною в жизнь” не случайно. Несмотря на то, что о любовных похождениях Олега Янковского слагали легенды, в браке о своей супругой Людмилой Зориной он прожил 47 лет. Это был один единственный брак. Говорят, что она просто терпела слухи об изменах и жила в тени супруга.

Фото: New Magazine New Magazine

Они познакомились еще будучи студентами. Вместе супруги снялись в трех фильмах, причем в кинокартине Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву» они, как и в жизни, исполнили роли мужа и жены.

Сегодня вдове Олега Янковского 81 год. После смерти мужа Людмила Зорина продолжает хранить память о нем. При этом она не ходит по ток-шоу, не дает интервью, живет жизнью детей и внуков. Сейчас артистка в театре не играет, но иногда ее можно увидеть в эпизодических ролях в фильмах и телесериалах. Недавно Филипп Янковский поделился фотографией матери в своем блоге.

«Все так же очаровательна и прекрасна»,

— высказались о Людмиле Зориной подписчики.