Сын Джона Леннона объяснил, почему сменил имя

Джулиан Леннон официально сменил имя на Джулиан Чарльз Джон Леннон в 2020 году. Сын вокалиста The Beatles Джона Леннона объяснил, с чем связано такое решение, его слова цитирует People.
"Изначально меня звали Джон Чарльз Джулиан Леннон. Всякий раз, когда нужно было представиться, в компаниях использовали только одно имя, и поэтому это всегда было "Джон Леннон",
- объяснил наследник покойного музыканта.
По его словам, посторонние люди часто шутили над Ленноном-младшим, сравнивая его с отцом. По словам сына Леннона, он не считает смену имени неуважением к родителям.
"Все, что я сделал, это поменял местами "Джон" и "Джулиан", так что я Джулиан Чарльз Джон Леннон. Для меня это другой мир, это действительно так. Я просто хотел быть собой",
- поделился он.
Джулиан Леннон родился в 1963 году у Джона Леннона и его первой жены Синтии. Мать Джулиана скончалась в 2015 году после борьбы с раком.