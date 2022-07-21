Как маленький канадец разбогател в три года

Маленький мальчик по имени Райан Росс придумал первый бизнес, когда ему было три года. А когда он по-настоящему разбогател, его стали называть маленьким Трампом. "Рамблер" рассказывает, как ребенок научился зарабатывать.

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Кто ищет возможности, тот всегда их находит. Райан Росс начал с того, что на заднем дворе родительского дома обустроил курятник. Он снабжал соседей яйцами, а те платили ему за это деньги. Став старше, он решил заняться стрижкой газонов, но поскольку сам он все еще был слишком мал, он нанимал подростков из местной школы. Райану платили 20 долларов за стрижку, он поручал это другим за 15 долларов, а себе оставлял пять. Для ребенка это очень неплохой заработок, тем более что бизнес рос.

К восьми он уже успел открыть четыре фирмы, а в девять его доходы стали превышать расходы родителей. Газонный бизнес пошел хорошо, и следующее его предложение — это полив. За то он брал уже 200 долларов, а исполнителям платил 100 долларов, разница, конечно же, оставалась Райану.

Мальчик рос, а вмести с ним росли его сбережения. Когда скопилась достаточная сумма, Райан вложил ее в недвижимость, в его собственности оказалось шесть зданий, а состояние составило примерно один миллион долларов.