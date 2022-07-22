Умер автор комиксов про Бэтмена

«Все мы оказались опустошены, узнав о кончине Алана Гранта. Он был одним из лучших писателей своего поколения, сочетая в себе острый взгляд на диалоги и политическую сатиру с глубоким сочувствием, которое делало его персонажей невероятно человечными и полными. Он оказал глубокое и непреходящее влияние на всю индустрию комиксов»,