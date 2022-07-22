Умер автор комиксов про Бэтмена

Автор известных комиксов о Бэтмене и судье Дредде писатель Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Он также был одним из создателей персонажей Анарки, Виктора Заша и Чревовещателя.
Утром 21 июля его жена Сьюзан объявила в социальных сетях, что Алана не стало.
Он родился в Бристоле 9 февраля 1949 года, но вырос в шотландском Мидлотиане, а затем поселился в Дамфрисшире вместе со своей женой.
«У меня нет слов. Алан умер сегодня утром»,
— написала жена автора.
Соболезнования в связи со смертью Гранта выразили различные издательства, с которыми он работал.
«Все мы оказались опустошены, узнав о кончине Алана Гранта. Он был одним из лучших писателей своего поколения, сочетая в себе острый взгляд на диалоги и политическую сатиру с глубоким сочувствием, которое делало его персонажей невероятно человечными и полными. Он оказал глубокое и непреходящее влияние на всю индустрию комиксов»,
— заявили в издательстве 2000 AD и Rebellion.