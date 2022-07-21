256 лет: что известно о китайском долгожителе

Один из самых известных долгожителей планеты — Ли Цинъюнь — родился в 1677 году. "Рамблер" рассказывает о его жизни и главном секрете.

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На самом деле исследователи расходятся в оценках, в разных источниках указаны разные даты рождения — 1578, 1677, а сам Ли Цинъюнь говорил, что родился 1736 году. Но даже если и так, это все равно рекорд. Кстати, факт смерти некоторые специалисты также считают мистификацией, поскольку данные расходятся — есть сомнения между 1928 и 1933 годами. Если все значения усреднить, получится 256 лет. Возраст внушительный. Но геронтологи склоняются к тому, что данные сильно искажены, и если сравнивать с другими долгожителями, которые прожили 116-120 лет, такие цифры кажутся фантастическими.

Тем не менее о Ли Цинъюне известно, что родился в Сычуане, большую часть жизни он прожил в горах, где практиковал цигун и собирал травы. Продажей лекарственных растений он зарабатывал себе на жизнь. Эти травы и, конечно же, рис составляли основу его рациона. С десяти лет он много путешествовал, побывал в Ганьсе, Шаньси, Тибете, Вьетнаме, Таиланде и Маньчжурии, где также занимался сбором трав.

В возрасте 81-82 лет Ли оказался в Кайчжоу, где вошел в ряды китайской армии как учитель боевых искусств. А через 178 лет, в 1927 году, он встречался с генералом Яном Сеном в Ваньчжоу. Тогда же была сделана его единственная фотография.

Умер Ли Цинъюнь в Кайчжоу, оставив после себя, по разным источникам, от 180 до 200 потомков. За всю жизнь у него было 24 жены, 23 из них умерли раньше него.

Генерал Ян Сен после смерти Ли Цинъюня написал о нем книгу —

"Хроника жизни 250-летнего долгожителя", в которой попытался раскрыть его секрет. Так Ли Цинъюню приписывают слова:

"Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым подобно голубю и спите подобно собаке".