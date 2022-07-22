Как грабитель банков стал врагом Рузвельта

"Грязная дюжина" Джон Диллинджер, родившийся 12 июня 1903 года, встал на преступный путь еще в школе. Его мать умерла, когда Джону было три года, а суровый нрав отца стал фактором, который постоянно провоцировал ребенка на протест.
Так, в школе, в которой учился Диллинджер, появилась банда "Грязная дюжина", которую Джон собрал из своих одноклассников. Все начиналось с малого: подростки промышляли мелкими кражами и постоянно влезали в драки. В 16 лет Диллинджер и вовсе решил бросить школу, устроившись работать в ремонтно-механической мастерской Индианаполиса.
Отец Джона, будучи уверенным, что это Индианаполис развращает сына, решил переехать в маленький городок Мурсвилл, штат Индиана, перед этим в 1921 году женившись во второй раз. Но младшему Диллинджеру не помог переезд. Его бунтарский нрав вырывался наружу, и уже в 1922-м он решил угнать автомобиль, чтобы похвастаться перед своей девушкой. Угонщика вычислили сразу, а когда о случившемся узнал его отец – их отношения резко ухудшились.
В 1923 Диллинджер записался на службу в Военно-морской флот США, там он стал старшиной третьего класса по ремонту машин на борту линкора USS Utah, вот только и тут у Джона не сложилось. Спустя всего пять месяцев службы, когда корабль Диллинджера пришвартовался в Бостоне, он сбежал и несколько месяцев скрывался, пока его с позором не уволили.
В Мурсвилле в 1924-м Диллинджер женился на 16-летней девушке, которая развелась с ним в 1929-м. Страдая от безденежья, Джон решил вернуться на преступный путь. Но мелкие кражи не помогали наладить финансовое положение. Тогда Диллинджер нашел себе подельника и решился на ограбление продуктового магазина, которое, к его сожалению, обернулось крахом. Вместе со своим другом, бывшим заключенным Эдом Синглтоном, Джон похитил из кассы $50 и, покалечив одного из очевидцев ударом по голове автоматным затвором, уже на следующий день был арестован и приговорен к 10 годам заключения.
Обозлившись на весь мир, Джон, когда его перемещали из колонии в тюрьму, сказал:
"Я буду самым подлым ублюдком, которого вы когда-либо видели, когда выйду отсюда".
И уже в заключении стал претворять свой план в жизнь.
Познакомившись в тюрьме с опытными грабителями банков Гарри "Питом" Пирпонтом, Чарльзом Макли и Расселом Кларком, которым он после своего освобождения поможет сбежать из тюрьмы, Диллинджер научился у них, как стать "успешным преступником". И, помимо прочего, стал изучать систему ограбления банков гангстера Германа Ламма, которую будет использовать на протяжении всей своей криминальной карьеры.
Выйдя на свободу в 1933 году, уже через три месяца после освобождения Диллинджер вместе с сообщниками "взял" свой первый куш - Нью-Карлайлский национальный банк, похитив оттуда $10 тыс. За этим последовала целая серия ограблений по всему Среднему Западу. В общем счете Диллинджер и его сообщники ограбили около 20 банков всего за год своей карьеры. Банда Диллинджера, состоящая первоначально только из Пирпонта, Кларка, Макли, Эда Шоу, Гарри Коупленда и Джона "Рэда" Гамильтона, использовала "военную тактику Германа Ламма", которая включала использование ролей во время ограблений.
Роли были отведены всем участникам банды: кто-то был наблюдателем, кто-то водителем, кто-то держал людей в заложниках, а кто-то проникал в хранилище и совершал ограбление. Также у банды было новейшее для того времени оружие, включая винтовки, револьверы, пистолеты-пулеметы Томпсона, а также бронежилеты. Чтобы получить вооружение, банда грабила арсеналы полиции, врываясь в участки.
Позже к группировке в разное время присоединялись и другие бывалые гангстеры. Трижды Диллинджер помогал своим подельникам бежать из тюрем или бежал из них сам. Самым известным побегом Диллинджера является тот, в котором он бежал из тюрьмы штата Индиана, используя деревянный муляж револьвера.
Молва о банде Джона Диллинджера разносилась по США с небывалой скоростью. При этом многие американцы представляли его современным Робином Гудом, мстящим богачам, которые наживаются на обычных гражданах. Большая часть населения ненавидела банкиров и обвиняла их в эксплуатации в тяжелые экономические времена.
Президент Франклин Рузвельт в то же время признал Джона врагом общества N1 и дал приказ уничтожить его во что бы то ни стало. Для поимки преступника была создана специальная группа, состоящая из 40 снайперов, которые проходили усиленную подготовку для борьбы с неуловимым гангстером. Диллинджеру пришлось искать варианты остаться на свободе. В 1934 году он сделал себе пластическую операцию, в ходе которой чуть не умер.
Операцию проводил старый друг Джона - доктор Вильгельм Лесер. Когда Диллинджеру ввели анестезию, он получил передозировку эфира, посинел и перестал дышать. Его язык пришлось вытаскивать изо рта и бить локтями по ребрам, чтобы привести в себя. Дальше процедуру продолжили под местной анестезией. Доктор удалил Диллинджеру несколько родинок на лбу, немного изменил его нос и подбородок и перевязал ему обе щеки. В дальнейшем гангстер перекрасил волосы и отпустил бороду. А позже Джон попросил у Лесера удалить его отпечатки пальцев. В ходе операции доктор буквально выжигал его кожу кислотой.
Тем временем почти все члены банды Диллинджера были убиты. Постоянно бегая от ФБР и участвуя в перестрелках с полицией, Джон стал задумываться над тем, чтобы бежать вместе со своей любовницей, проституткой Анной Кумпанаш или, как она себя называла – "Анна Сейдж" в Европу, когда все шрамы на его лице заживут.
Вот только 20 июля 1934 она сдала Диллинджера полиции, рассказав, что через два дня она встретится с ним в Чикаго у кинотеатра Линкольн-авеню.
"Я знаю, что Джон Диллинджер безжалостно убивает людей, поэтому я решила, что обязательно должна помочь полиции его поймать", – позже объяснит девушка.
Общественность в дальнейшем будет обсуждать причины ее поступка, размышляя, в этом ли было дело на самом деле. Ведь Диллинджер редко убивал кого-либо и даже запрещал делать это членам своей банды:
"Никогда впредь не смей убивать человека, если он, конечно, не пытается убить тебя. Таков мой закон", – говорил Джон.
Анна получила вознаграждение в размере $5 тыс., оделась в яркое на встречу с Диллинджером, как и договорилась с полицейскими, чтобы их могли узнать. Когда Джон вышел из кинотеатра, ФБР открыли огонь на поражение. В него попали три пули, последняя, полученная в голову и ударившая в основание шеи, перебила позвонок и оказалась смертельной.