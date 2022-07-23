За что офицера СС наградили двумя советскими орденами

В СС Хайнца Фельфе никто не внедрял: он служил там по собственному желанию, причем почти до самого конца войны. В мае 1945 года Фельфе попал в плен к британцам и впоследствии работал на МИ-6. Но судьбу бывшего оберштурмфюрера изменила встреча с бывшим сослуживцем.

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Во время Второй мировой войны

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Хайнц Фельфе родился в 1918 году в Дрездене. Впоследствии место рождения сыграло решающую роль в судьбе Фельфе. Однако в остальном биография будущего оберштурмфюрера СС мало чем отличалась от жизни его соотечественников. Фельфе так же, как и все, был призван в армию, но вскоре был демобилизован по болезни: во время службы он перенес тяжелое воспаление легких. После демобилизации, как утверждает Александр Север, автор книги «Мост шпионов», Хайнц решил пойти по стопам своего отца, который работал в полиции. В 1941 году Фельфе стал сотрудником охранной полиции в системе Главного управления имперской безопасности.

Впоследствии Хайнц Фельфе служил в Дрезденской уголовной полиции, а также в полиции города Гляйвице. В 1943 году Фельфе перевели в VI управление Главного управления имперской безопасности. Через некоторое время, как пишут Ольга Грейг и Александр Рудаков в издании «Кенигсберг-13, или Последняя тайна янтарной комнаты», он занял должность начальника управления по Швейцарии. Но в конце войны уже в звании оберштурмфюрера СС Хайнца Фельфе направили в Голландию для заброски диверсантов в тыл союзников. Однако выполнить этот приказ командования эсэсовцу так и не удалось: в мае 1945 года он оказался в плену у британцев.

Работа на МИ-6 и судьбоносная встреча

Из плена Хайнц Фельфе был освобожден уже в 1946 году. Тогда же, по собственному признанию Фельфе, которое приведено в мемуарах оберштурмфюрера СС «На тайной службе у Москвы. Как я переиграл ЦРУ», он перебрался в германский город Мюнстер, где начал работать на секретную разведывательную службу Великобритании, МИ-6. Однако сотрудничество бывшего эсэсовца с МИ-6 довольно быстро закончилось. Дело в том, что британцы подозревали Фельфе в двурушничестве. По крайней мере так утверждает Александр Север и ряд других историков.

После прекращения работы в МИ-6 Хайнц Фельфе предпочел удалиться в небольшой городок Рендорф и записался вольнослушателем на факультет государства и права Боннского университета. Для того, чтобы иметь средства к существованию, Фельфе занялся журналистикой. В связи с выбранной профессией он много путешествовал по стране. Однажды Фельфе встретил бывшего сослуживца по VI управлению, Ганса Клеменса. В 1949 году, если верить автору издания «Разведчики и шпионы», Станиславу Зигуненко, Клеменсом заинтересовался сотрудник МГБ СССР Иван Сумин. Сумин сумел склонить Ганса Клеменса к сотрудничеству с советской разведкой.

Тайный советский агент

С помощью Клеменса в 1951 году был завербован и Хайнц Фельфе. Впрочем, сам Фельфе уверял, что решающее значение для него сыграла бессмысленная бомбардировка англо-американскими войсками его родного Дрездена. Советские же солдаты после войны раздавали продовольствие жителям Германии. По словам Теодора Гладкова, автора издания «Лифт в разведку», советское руководство, учитывая прошлый опыт Фельфе, велело ему устроиться в разведывательную «Организацию Гелена». Работая в этой организации, бывший эсэсовец сумел передать Советскому Союзу более 15 тысяч важных документов и выдал около сотни агентов ЦРУ.