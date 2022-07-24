Три мужа и три смертельных удара топором: трагедия Марии Стюарт

В XVI веке она подвергалась гонениям со стороны своей кузины, муж ее ненавидел, брат бросил, а сын предал. С такой семьей и врагов не надо… Как сложилась судьба Марии Стюарт, над головой которой было сразу три короны.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«En ma fin est mon commencement», — вышила в юности Мария Стюарт на парчовом покрове. «В моем конце мое начало», — слова окажутся настоящим пророчеством.

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В 1548 году король Франции Генрих II впервые встретил Марию Стюарт, королеву Шотландии. Ей было всего 6 лет. Государь был в восторге: «Мария — самое очаровательное дитя, какое я когда-либо видел!» Детство юной государыни прошло во Франции в королевских замках, от Блуа до Шамбора. Ее мать, Мария де Гиз, была француженкой и католичкой, не удивительно, что юная королева была обещана сыну короля Франции, будущему Франциску II, от имени франко-шотландского «Старого союза». «Королева больших салонов и выступлений», — так описал Марию историк Дюфур. Эта великолепная молодая девушка расцвела благодаря полученному образованию и преуспела в искусстве, пении, музыке и танцах. Но она не была готова к жестокости мира и политическим интригам. Ее никто не запрограммировал на управление. Разве могла полная салонного очарования девушка справиться с бедами, маячащими на горизонте? А их было очень много!

18-летняя вдова

В 1558 году королева Англии Мария Тюдор умерла бездетной. По завещанию ее отца Генриха VIII ее преемницей должна была стать сводная сестра Елизавета — дочь Анны Болейн, приговоренной к смертной казни за супружескую измену и объявленной парламентом незаконнорожденной. Это была проблема.

Другим возможным кандидатом на трон была младшая кузина Елизаветы: Мария Стюарт. Но для англичан было немыслимо посадить на свой трон королеву, вышедшую замуж за француза. Из двух принцесс выбор пал на Елизавету. 15 января 1559 года Англия короновала Елизавету. Но новая государыня знает, как хрупка бывает власть и что ее правлению угрожают со всех сторон, в том числе католические сторонники Марии. Тем временем, по другую сторону Ла-Манша последняя стала королевой Франции после восшествия на престол ее мужа Франциска II 10 июля 1559 года.

Но длилось правление не долго. Уже в следующем году молодой король умер от абсцесса мозга. За несколько месяцев Мария Стюарт теряет почти все. Во Франции она больше не королева. В Англии престол уже занят Елизаветой. Но у нее до сих пор есть родина — Шотландия. На корабле, который возвращает ее в ее королевство Чертополоха в 1561 году, она рыдая произнесла: «Прощай, Франция! Я думаю, что больше никогда тебя не увижу». Любила ли Мария Франциска II? Исторические свидетельства гласят, что да. Он был очень болезненным подростком, обладавшим мало приятной внешностью да к тому же еще и страдавшим от импотенции. Но они выросли вместе, много времени были рядом и в последние дни своей жизни молодой король отказывался покидать покои жены. И если Мария не любила Франциска, то уж точно была к нему сильно привязана.

Выгодный союз

Неприятности королевы продолжаются в Эдинбурге, где Мария находит своего сводного брата Джеймса Стюарта, графа Морей, который, добившись регентства, становится ее советником.

Отличительная черта графа: он протестант, как и большая часть страны. Чтобы наладить отношения со знатью в стране, королева активно принимает дворян и полагается на свою способность располагать к себе людей. «Ее красота, ее элегантность, тонкость ее ума — все способствовало тому, чтобы ее полюбили», — писал в то время поэт Джордж Бьюкенен. Однако королева обладала тяжелым недостатком по тем временам — она была католичкой. Для принявшей протестантизм в 1560 году государственной религией Шотландии это было тяжким испытанием. Марии нужен был крепкий брачный союз. В 1565 году она выбрала себе мужа. Им стал ее кузен Генри Стюарт, лорд Дарнли. Тоже католик. Сводный брат Мари граф Морей опустошен. Появился король, который может поставить под угрозу всю его власть над Шотландией. Вместе с другими протестантскими дворянами Джеймс собирает войска, чтобы организовать восстание, и просит помощи… у двоюродной сестры Марии, Елизаветы I Английской! Против союза «родственников», бросивших ей вызов, Мария впервые показывает зубы. В конце августа под Эдинбургом ее армия оттеснила войска Джеймса. Лидеры повстанцев бегут в Англию.

Убийство Давида Риччо и раскол в семье

И вот, когда Мария уверена, что наконец-то избавилась от всех врагов во главе со своей собственной семьей, ее новой проблемой стал муж. Ему больше недостаточно быть принцем-консортом. Он хочет законной и полной власти. Он хочет править вместе с женой. Мария отказывается и их отношения ухудшаются. Королева сильно сближается со своим секретарем — Давидом Риччо. Такая тесная дружба вскоре породила слухи о романе. Забеременевшую Марию подозревают в измене мужу, отцовство Генри ставится под сомнение. Обезумев от ревности, Генри убивает Риччо на глазах у жены и пытается под влиянием протестантских сановников захватить власть. В ночь с 9 на 10 марта 1566 года заговор терпит неудачу, и Мария восстанавливает контроль над страной. А 10 февраля 1567 года в Эдинбурге взорвался дом, в котором проживал Генри Стюарт. Его тело нашли под завалами. В гибели амбициозного принца-консорта заподозрят королеву Шотландии.

Принудительный брак

Гибель неугодного мужа Марии порождает слухи и новая угроза нависла над головой королевы. Родственник Марии, граф Ботвелл, обвиняется в подстрекательстве к нападению. Именно он помог Марии победить восстание ее сводного брата. Он также являлся ее любовником. По словам шотландского историка Дженни Вормолд, «очень амбициозный, очень любопытный, непопулярный человек, одинокий волк». Оправданный в суде, он все равно остается в глазах всех шотландцев подозреваемым номер один. Хуже того, 24 апреля 1567 года Ботвелл похитил королеву и заставил выйти за него замуж. Мария согласилась. Бессознательно? Или это была всепоглощающая страсть? А может быть политические манипуляции? Тем не менее брак с самым ненавистным в стране мужчиной лишь приблизил падение королевы Шотландии. Этот поступок Марии переполнил чашу терпения народа и дворянства. Шотландские лорды восстают против власти. Королева заточена в замке Лох-Левен. У нее больше нет выбора: она должна отречься от престола. В 1567 году с нее сняли корону, чтобы возложить на голову ее сына. Яков VI стал королем Шотландии в возрасте 1 года.

Восемнадцать лет в заключении

Джеймс Стюарт становится регентом… Мария не сдается и собирает армию из 6000 партизан. 13 мая 1568 года под Глазго она потерпела поражение и решила бежать... в Англию! Действительно, ее двоюродная сестра, которую она называет в своих письмах «мадам, моя добрая сестра», утверждает, что верит в ее невиновность. Но оказавшись там, Мария оказывается под домашним арестом.

Елизавета обвиняет ее в убийстве Генри Стюарта, лорда Дарнли. Доказательство? Переписка между ней и Ботвеллом, в которой говорится об убийстве. Мария пыталась доказать, что это подделки. По мнению историка Мишеля Дюшена, «она стала жертвой хорошо организованного заговора». Ботвелл бежал в северную Европу. Но самый сильный удар нанесла ей Елизавета, когда заключила негласный договор с единственным сыном Марии. Яков VI фактически продал мать за несколько тысяч фунтов стерлингов пенсиона, выплачиваемых ему Елизаветой, и обещание английской короны.

Страшный приговор

Елизавета держит Марию в заточении восемнадцать лет в разных дворцах. Однажды в 1586 году бывшая королева узнает, что английский дворянин, человек по имени Энтони Бабингтон, готовит план убийства Елизаветы. Мария вступает с ним в контакт. На самом деле она попала в ловушку. Человек, от которого она узнает о заговоре, на самом деле является шпионом Елизаветы. Таким образом, королева Англии перехватывает обмен данными между двумя противниками. Вердикт прост — смерть. Сына Марии Елизавета готовила в свои приемники и юноша даже не дрогнул, когда узнал о скорой казни родной матери.

Казнь

Королева Шотландии потребовала публичной казни. Она гордо взошла на эшафот в замке Фотерингей 8 февраля 1587 года. Высоко подняв голову, Мария останавливает рыдания своих куртизанок и заявляет, что прощает всех. Смерть ее не пугает.

Мария Стюарт, бывшая королева Шотландии, вдовствующая королева Франции, была обезглавлена на глазах 300 человек. Ее мужество поразило присутствующих зрителей и вошло в историю. Неуклюжему палачу пришлось трижды наносить удар топором, прежде, чем приговор был исполнен. Она умерла как королева, без тени бледности или растерянности на лице. Такой она и вошла в историю — гордой, независимой, несломленной.