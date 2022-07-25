«Женщина-призрак»: как следователи 15 лет ловили преступницу

За серийной преступницей, которую журналисты прозвали Призраком из Хайльбронна, полицейские охотились несколько лет. Следы ДНК неизвестной женщины были обнаружены на местах убийств, ограблений и краж. Однако даже после того, как принадлежность ДНК была установлена, следователей ожидало разочарование.

Фото: Русская семерка Русская семерка

ДНК из 1993 года

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В 2007 году в городе Хайльбронн в Германии была убита 22-летняя женщина-полицейский. Напарник убитой был ранен. Он выжил, но, очнувшись после комы, ничего не смог вспомнить. У полицейских неизвестный похитил оружие и наручники. Полиции удалось выделить следовые ДНК на месте преступления и установить, что эта ДНК принадлежала серийной убийце, которая проходила по десяткам других уголовных дел, возбужденных на территории Германии, Австрии и Франции.

Как пишут в своей книге «Применение криминалистической ДНК: междисциплинарная перспектива» Драган Приморак и Мозес Шанфилд («Forensic DNA Applications: An Interdisciplinary Perspective», Dragan Primorac, Moses Schanfield), самым первым преступлением, совершенным Призраком из Хайльбронна, как прозвали преступницу СМИ, стало убийство в 1993 году 62-летней женщины в другом городе Германии. Правда, ДНК в этом случае было выделено лишь в 2001 году, но результаты исследования совпали с ДНК убийцы полицейских.

Кровавый след

Следователи, которые проверяли ДНК по имевшимся у них базам данных, пришли к выводу, что «женщина-призрак» из Хайльбронна была причастна к ряду тяжких преступлений. Так, следы идентичной ДНК были найдены на кухне в доме пожилого мужчины, убитого в 2001 году во Фрайбурге, в автомобиле, где в 2008 году был обнаружен труп медсестры из Вайнсберга, а также в машине, которая использовалась для транспортировки трупов нескольких человек, расправу над которыми учинили в 2008 году в германском городе Хаппенхайме.

Мало того, ДНК «женщины без лица» было выделено на местах преступлений, совершенных во Франции и Австрии. Например, ДНК оказалось на месте ограбления, случившегося во французской коммуне Арбуа и в магазине оптики в австрийском Гальнойкирхен, где произошла кража. Основываясь на результатах исследования ДНК, на счет Призрака из Хайльбронна было отнесено и множество других краж и ограблений, несколько угонов автомобилей и мотоциклов, зафиксированных в упомянутых европейских странах.

Ватные тампоны

Понятно, что даже при наличии ДНК установить личность преступницы, отсутствовавшей в полицейских базах, было не так просто. Благодаря ДНК был известен только пол Призрака из Хайльбронна. Поэтому следователям понадобились годы для того, чтобы напасть на след этой женщины. Как указано в монографии «Генетические технологии и право в период становления биоэкономики» (ответственные редакторы А. А. Мохов и О. В. Сушкова), оказалось, что ДНК принадлежало женщине, которая работала на австрийской фабрике, производившей ватные тампоны.