Учительница рассказала об увольнении и получила поддержку

Учительница под ником heyniaa_ рассказала в TikTok об увольнении по неожиданной причине. По словам пользовательницы, она лишилась работы за один TikTok с учениками, который не понравился директору школы. На историю учительницы, которая вызвала поддержку пользователей, обратило внимание издание Daily Dot.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина рассказала, что она работала учителем английского языка. По ее словам, она также увлекается танцами. Однажды двое учеников в ее классе попросили сделать с ней TikTok. «Это был простой маленький танец», — рассказала она и продемонстрировала ролик, где танцует с двумя школьниками.

Однако директору школы не понравился танец на рабочем месте. Он вызвал учеников к себе и заставил удалить ролик. А затем сообщил учительнице, что ее поведение было непрофессиональным. В конечном счете она лишилась работы, а ученик, который попросил снять с ней TikTok, принес свои извинения.

Женщина призналась, что не ладила с директором, поэтому ее увольнение было вопросом времени. Однако она ни о чем не жалеет — увольнение позволило ей наконец найти работу в индустрии туризма, которая ей по душе.

В комментариях пользователи поддержали женщину и пожелали ей успехов в ее новой работе.