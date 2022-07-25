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1 час назад

Учительница рассказала об увольнении и получила поддержку

Lenta.ru

Учительница под ником heyniaa_ рассказала в TikTok об увольнении по неожиданной причине. По словам пользовательницы, она лишилась работы за один TikTok с учениками, который не понравился директору школы. На историю учительницы, которая вызвала поддержку пользователей, обратило внимание издание Daily Dot.

Учительница рассказала об увольнении и получила поддержку
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Женщина рассказала, что она работала учителем английского языка. По ее словам, она также увлекается танцами. Однажды двое учеников в ее классе попросили сделать с ней TikTok. «Это был простой маленький танец», — рассказала она и продемонстрировала ролик, где танцует с двумя школьниками.

Однако директору школы не понравился танец на рабочем месте. Он вызвал учеников к себе и заставил удалить ролик. А затем сообщил учительнице, что ее поведение было непрофессиональным. В конечном счете она лишилась работы, а ученик, который попросил снять с ней TikTok, принес свои извинения.

Женщина призналась, что не ладила с директором, поэтому ее увольнение было вопросом времени. Однако она ни о чем не жалеет — увольнение позволило ей наконец найти работу в индустрии туризма, которая ей по душе.

В комментариях пользователи поддержали женщину и пожелали ей успехов в ее новой работе.

«Они злятся, что они не были частью того ролика», — написал один из них. «Вот именно, Бог не делает ошибок! Это было частью твоего пути, сестренка», — добавил другой.

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