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4 часа назад

Россиянам рассказали, почему собирать грибы стало опаснее

Мира Маркина

“Нашествием ядовитых грибов” запомнится текущее лето, заявил автор грибных прогнозов Сергей Федотов. В разговоре с “Вечерней Москвой” эксперт предупредил любителей ходить по грибы в Подмосковье о появлении новых опасных видов грибов.

Россиянам рассказали, почему собирать грибы стало опаснее
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

В частности, таковыми являются ложные опята или галерина окаймленная. Этот ядовитый гриб растет на древесине елей и осин. Его можно найти вплоть до середины осени. К сожалению, как раз в этот период грибники начинают охоту за опятами. А это значит, что вероятность положить в корзину ядовитых двойников возрастает.

Собеседник издания предупредил, что смертельная доза галерины – всего 15 или 20 шляпок.

Сергей Федотов рекомендовал во избежание проблем собирать опята отдельно. А уже дома перебрать их. Эксперт подчеркнул, что шляпка галерины не вырастает более, чем 30 мм в диаметре.

Ранее мы писали о том, когда в России начнется “волна грибов”.

Люди,Сергей Федотов,
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