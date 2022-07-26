В особняк принца Гарри и Маркл пытались проникнуть неизвестные

В американском городе Монтесито, штат Калифорния, неизвестные дважды попытались проникнуть на территорию особняка, где живут принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Об этом сообщает The Sun.

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Первая попытка была зафиксирована 19 мая. Сигнализация сработала в 17:44, когда Гарри и Меган находились дома с сыном Арчи и дочерью Лилибет. Второй сигнал поступил на пульт полиции Санта-Барбары 31 мая в 15:21. Это произошло всего за несколько часов до того, как принц Гарри с семьей отправился в Великобританию на празднование платинового юбилея Елизаветы II.

Оба вызова были зарегистрированы полицией как инциденты, связанные с незаконным проникновением, имущественным преступлением и «подозрительными обстоятельствами». Тем не менее, о задержаниях, связанных с ними, не сообщается.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл наняли для обеспечения своей безопасности бывшего телохранителя Барака Обамы Кристофера Санчеса и бывшего главу службы безопасности Майкла Джексона Альберто Альвареса.