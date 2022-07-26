Определена численность населения России до конца XXI века

Численность населения России к концу XXI века будет находиться в границах «широкой вилки» от 67,4 миллиона до 216,7 миллиона человек, при этом, по наиболее вероятному сценарию, к началу следующего столетия в стране будет проживать до 137,5 миллиона граждан. К таким выводам пришли демографы НИУ ВШЭ, пишет во вторник, 26 июля, РБК.

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«Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих»,

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— говорится в публикации.

Широкая вилка неопределенности в значениях прогноза объясняется зависимостью от различных факторов. В этой связи исследование должно использоваться с осторожностью, предупреждают его авторы Валерий Юмагузин и Мария Винник. По их словам, максимальное и минимальное значения определяют своего рода границы, за которые численность населения не выйдет.

Всего исследователи выделили 30 возможных вариантов изменения численности населения России. Пять из них предполагают относительную стабильность в диапазоне 146–156 миллионов человек, девять вариантов — рост до 160 миллионов и выше, 16 — сокращение количества россиян ниже 140 миллионов, в том числе 11 вариантов указывают на спад ниже 120 миллионов.

Согласно наиболее вероятному сценарию, который предполагает снижение численности населения России к 2100 году до 137,5 миллиона человек, к середине 2070-х годов оно упадет до 131 миллиона, после чего в последней четверти текущего столетия начнется медленный рост, который не выйдет за пределы 5 процентов. Естественная убыль населения в среднем будет составлять 353 тысячи человек в год, миграционный приток за тот же период — 245 тысяч.