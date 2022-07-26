Две 100-летние женщины раскрыли секрет долголетия

Две жительницы Великобритании, отпраздновавшие 100-летние юбилеи в июле, раскрыли причину своего долголетия. Об этом сообщает Cambridgeshire Live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эдна Симпкинс и Хильда Тонкинс отметили свои дни рождения в доме престарелых Kentford Manor в графстве Суффолк в окружении друзей и родных. Симпкинс родилась 7 июля 1922 года, а Тонкинс 16-го. Юбилярши считают, что их долголетию поспособствовало вино, причем обе назвали один и тот же сорт. «Пейте херес во время каждого обеда — нам помогло!» — заявили женщины.

Симпкинс происходит из семьи, владевшей небольшим пабом в городе Лутон, графство Бедфордшир. У нее двое детей и 10 внуков. Тонкинс появилась на свет в Лондоне и была известной портнихой. Ее услугами пользовались даже представители королевской семьи — в частности, она сшила несколько костюмов для принца Чарльза, когда тот был еще ребенком.

«Мы очень любим устраивать вечеринки по случаю особенных дат, особенно, когда их сразу две. Очень приятно было помочь Эдне и Хильде отпраздновать их юбилеи с семьями и друзьями и поднять бокал за их здоровье!»

— заявил управляющий Kentford Manor Лиджо Варгиз во время праздника.