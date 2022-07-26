Знаменитости, чья жизнь прервалась из-за вредных привычек

Смертность от запрещенных веществ с начала пандемии выросла практически во всех странах: в США за прошлый год умерло 100 тысяч наркозависимых — на 30% больше, чем годом ранее. Пасть жертвой аддикции может любой человек, вне зависимости от своего социального статуса. Собрали звезд, чья жизнь трагически оборвалась из-за пристрастия к наркотикам.

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Кэрри Фишер 1956–2016 (60 лет)

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В канун 2017 года фанаты «Звездных войн» были опечалены новостью о смерти Кэрри Фишер, которая исполнила во франшизе роль принцессы Леи. Медики обнаружили в крови актрисы коктейль из героина, кокаина, метадона и алкоголя. Проблемы с зависимостью у Фишер были со времен работы над «Звездными войнами» в 80-х: она признавалась, что употребляла ПАВ прямо на съемочной площадке. Перед смертью Кэрри снова вернулась к роли Леи Органы, сыграв в двух новых частях космической саги.

Филип Сеймур Хоффман 1967–2014 (46 лет)

В крови Филипа Сеймура Хоффмана судмедэксперты также обнаружили смесь популярных в США наркотиков. Тогда оскароносного актера нашли мертвым в ванной его апартаментов в Нью-Йорке с иглой для инъекций в руке. Хоффману было всего 46 лет, и он уже успел стать любимчиком американской публики. По всему миру Филипа только-только стали узнавать благодаря роли распорядителя Плутарха Хэвенсби в «Голодных играх», которая оказалась последней.

Lil Peep 1996–2017 (21 год)

Наркотики и перестрелки — частые причины смерти молодых американских рэперов. В 2017-м гибель 21-летней звезды Lil Peep шокировала даже тех, кто раньше не слышал его имени. Музыкант скончался во время гастролей от передозировки ПАВ, которые ему подарила фанатка. Друзья рэпера не сразу заметили, что он не дышит, и вышли в эфир в Инстаграме* из трейлера: «Видимо, Пип в хвосте автобуса выполняет отжимания и приседания, смотрит на свои мускулы. Я сам посмотрю... Ой». Спустя некоторое время брат рэпера сообщил о его смерти.

Горшок 1973–2013 (39 лет)

Тело лидера панк-группы «Король и шут» нашли дома с ложкой и шприцем в руке. По словам отца музыканта, Горшенев несколько раз лечился от зависимости в клиниках, а в последние годы достиг ремиссии. Михаил вернулся к наркотикам, когда ставил мюзикл «Тодд», где сыграл главную роль — парикмахера Суини Тодда: «Роль была очень сложная, нужно было входить в нее и выходить вовремя. Миша столкнулся с большими трудностями. Вот тогда все опять началось», — рассказал отец Горшка.

DMX 1970–2021 (50 лет)

Медики полчаса пытались реанимировать легендарного рэпера после сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Врачам удалось завести сердце музыканта, но его мозг уже был мертв. Поклонники DMX дежурили у госпиталя, пока семья принимала решение об отключении Эрла Симмонса (настоящее имя DMX) от аппарата жизнеобеспечения. Спустя неделю музыкант скончался.

Владимир Высоцкий 1938–1980 (42 года)

Об алкогольной зависимости Высоцкого знали не только его друзья и коллеги, но и поклонники. По словам друзей артиста, медики использовали психоактивные препараты для вывода того из запоя. Официальные источники сообщали: причина смерти главного кумира СССР — сердечно-сосудистая недостаточность. Жена Высоцкого Марина Влади в своей книге признавала, что Высоцкий был наркозависим, информацию подтверждали и друзья Владимира.

Уитни Хьюстон 1963–2012 (48 лет)

Певицу нашли мертвой в ванной отеля в Беверли-Хиллз прямо перед церемонией «Грэмми». Причиной смерти медики назвали утопление и употребление кокаина. Обладательница уникального голоса много лет была наркозависимой, а СМИ неоднократно указывали на причастность к этому бывшего мужа певицы — Бобби Брауна. «Я не употребляла без него. Мы делали это вместе, мы были партнерами, он был для меня наркотиком», — признавалась Хьюстон. Спустя три года, в январе 2015-го, дочь Уитни — Бобби Кристина Браун — повторила судьбу матери: ее нашли без сознания в ванной ее дома.

Гарри Брант 1996–2021 (24 года)

Гарри — сын супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта, владельца журнала Interview. Вместе с братом Питером он слыл героем светских хроник еще с пеленок и регулярно посещал модные шоу и закрытые лакшери-вечеринки. В январе 2021-го Бранты шокировали бомонд сообщением о смерти Гарри по причине передозировки наркотических веществ. По их словам, незадолго до этого парень планировал отправиться на лечение в клинику.