Сложное счастье Лары Фабиан: предательство и слезы на сцене

Ее голос и талант любят миллионы, но личная жизнь Лары была всегда похожа на американские горки.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В 2007 году Лара Фабиан вышла на сцену перед несколькими тысячи зрителей, чтобы исполнить одну их самых известных своих песен, но микрофон в ее руке дрожал, а начать певица никак не могла исполнить даже строчку. Тогда зал сделал это вместо нее: тысячи голосов запели легендарную «Je t’aime», меняя строчки на «Мы любим тебя». Ларе оставалось сесть на ступени и вытирать слезы, катящиеся то ли от восторга, то ли от пережитой трагедии. Всего за несколько дней до выступления Фабиан потеряла того, кого называла лучшим другом, а публика и СМИ приписывали этим двоим куда более близкие отношения.

Видео дня

Лара. Начало

Она родилась в 1970 году и с раннего детства пела. В 4 года родители решили — девочке нужно заниматься музыкой. В восемь лет Лара уже сочиняла первые композиции за роялем, а в 14 выступала в дуэте с гитаристом. Публика влюблялась в голос и невероятное обаяние исполнительницы. Тогда же она начала участвовать в различных музыкальных конкурсах, и в 16 лет одержала победу на одном из них. В качестве приза ей досталась запись песни на профессиональной студии. А через 2 года Лара Фабиан выступила на «Евровидении» как представительница Люксембурга и заняла 4-е место. Всего через два года Лара познакомилась с продюсером Риком Аллисоном: он предложил ей переехать в Канаду и записать альбом на французском языке. Так Фабиан стала узнаваема по всей Европе.

Вскоре отношения Рика и Лары переросли из профессиональных в романтические: они вместе создавали песни – Лара писала тексты, а Рик – музыку к ним. Идеальный тандем в творчестве не мог похвастаться такими же отношениями в семейной жизни: Рик постоянно ревновал знаменитость, проверял ее, устраивал сцены на улице и в ресторанах. Измученная Лара старалась доказать Аллисону, что верна ему, но ничего не помогало. Через шесть лет после знакомства Лара приняла решение расстаться с Риком.

Слишком сильная любовь

С режиссером Жераром Пулличино они были знакомы давно, но когда встретились снова, между ними вспыхнули чувства. В 2007 г. наконец сбылось то, о чем Лара Фабиан мечтала очень давно, – она стала матерью. Дочь Лу подарила ей чувство абсолютного счастья, которое до этого было незнакомо. Но и этот союз распался спустя 7 лет. Причин никто из них не объяснял. В своем блоге Лара Фабиан однажды заявила:

«Для предотвращения разных слухов я хочу предупредить вас о том, что Жерар и я по общему согласию решили после 7 лет совместной счастливой жизни расстаться. Мы сохраним наши отношения с огромным уважением и привязанностью ради нашей крошки Лу… Лучше расстаться по своей воле, чтобы сохранить красоту, чем прийти к тому, что вы будете ненавидеть друг друга».

Неожиданная привязанность

С Грегори Лемаршалем Фабиан познакомилась, когда ее пригласили в жюри «Фабрики звезд». Молодой человек был моложе на 13 лет и поразил певицу талантом. А потом Лара узнала, что Грегори болен: с раннего детства он страдал от муковисцидоза. Этот недуг неизлечим, он медленно убивает человека, подчиняя его жизнь строгим правилам. Рано или поздно такому больному требуется пересадка легких. Но Грегори старался жить здесь и сейчас: он занимался творчеством, покоряя публику голосом и манерой вести себя на сцене. А еще добротой и совершенно детским взглядом на мир.

Этим же Лемаршаль покорил Лару. Они спели дуэтом в проекте и подружились. То и дело пару видели вместе, хотя и Фабиан, и Лемаршаль уверяли, что их объединяет лишь дружба. Правда, в интервью Лара Называла Грегори «самым близким человеком». Весной 2007 года состояние Грегори сильно ухудшилось, его готовили к пересадке легких и предложили ввести в искусственную кому, чтобы уберечь от инфекций до операции. Но 29 апреля сердце Лемаршаля остановилось. Узнав о смерти друга, Лара потеряла почву под ногами. Она не выходила из дома почти две недели и постоянно плакала. Первое выступление, то самое, на котором она никак не могла собраться, Фабиан посвятила Лемаршалю.

Трудное счастье Лары

Только с четвертой попытки певице наконец удалось обрести личное счастье. В 2013 г. она вышла замуж за иллюзиониста Габриэля ди Джорджио. Казалось, Лара Фабиан наконец нашла в семейных отношениях то, к чему давно стремилась, – доверие и гармонию, но уже спустя год разгорелся новый скандал. Когда певица вместе с супругом прилетела на гастроли в Москву, сотрудник PR-службы Магомед Сурхайханов, давний поклонник артистки, начал оказывать ей знаки внимания. Ее мужу это, конечно, не понравилось, он вспылил и при всех начал предъявлять ей претензии. Поклонник вступился за певицу, и между мужчинами началась драка. Габриэль ушел оттуда со сломанной рукой. Несмотря на этот конфликт, супругам удалось найти общий язык, и примирение все же состоялось.

Сегодня Лара Фабиан живет в Канаде вместе с мужем и дочерью. Она наконец нашла необходимый баланс между работой и личной жизнью и чувствует себя абсолютно счастливой: