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1 час назад

Сын Цоя анонсировал начало сольной карьеры

Газета.Ru

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр сообщил, что закрывает музыкальный проект «Ронин», в котором он был фронтменом. Также музыкант рассказал о начале сольной карьеры, передает kp.ru.

Сын Цоя анонсировал начало сольной карьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Проект «Ронин» закрывается, такой группы больше не существует. А хорошая новость в том, что она теперь называется скромно и просто — Саша Цой»,

— рассказал наследник музыканта.

Он пообещал, что поклонники услышат его первую композицию в качестве сольного исполнителя уже 5 августа, в его день рождения.

Цой-младший основал группу «Ронин» в 2017 году. Также он некоторое время выступал как гитарист группы «Para bellvm».

Александр Цой — единственный сын Виктора Цоя и его супруги Марьяны. Когда лидер «Кино» погиб, его наследнику было всего пять лет.

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