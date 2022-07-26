Звезды шансона, которые сидели в тюрьме

90-е годы подарили российской эстраде бесчисленное множество исполнителей шансона, которые в своем творчестве рассказывали о тяготах жизни за решеткой и популяризировали воровскую жизнь. Однако большинство представителей этого жанра не имели понятия о том, как в действительности выглядит тюремная жизнь, так как ни разу не были в подобных заведениях. В противовес им вставали артисты, которые знали, о чем они поют, так как действительно “мотали срок”. О них — в материале “Рамблера”.

Михаил Звездинский

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Автор одной из самых известных песен “Поручик Голицын” в общей сложности отбыл за решеткой 16 лет. Еще с детства он увлекался музыкой, но потом пошел по скользкой дорожке. Сначала его задержали за кражу автомобиля и личных вещей, хотя, по словам Звездинского, его срок был подстроен. Якобы он возвращался с поклонницей с концерта, а потом машину остановила милиция. Поклонница и водитель сбежали, а певца обвинили в краже. Второй раз он был судим за дезертирство: сбежал из воинской части, где служил. Он получил телеграмму о том, что у его матери инфаркт, а начальство не дало ему отгул. В третий раз его судили за домогательства, хотя сам он говорил, что женщина, которая обвинила его, была его подругой.

Его опыт стал толчком для создания новых песен, но с тех пор шансонье не нарушал закон. Он живет в Подмосковье, но творчеством поклонников не радует.

Иван Кучин

wikipedia.org

Поэт известен своими песнями в жанре шансон. В частности, в 90-х его сделал популярным альбом “Судьба воровская”. С тех пор он неоднократно выпускал песни о жизни в тюрьме и о том, как тяжело приходится бывшим заключенным. Сам он об этом знает не со слов других людей. В общей сложности Кучин сидел 12 лет своей жизни.

Впервые он был заключен в тюрьму после того, как его поймали на краже музыкального оборудования. После армии он подрабатывал уличным музыкантом и мечтал открыть собственную студию, но не вышло. После этого он еще трижды сидел в тюрьме.

Бросить такую жизнь его заставило трагическое событие. Когда он в последний раз отбывал срок в колонии, умерла его мать, и он даже не смог приехать на похороны. С тех пор Кучин пообещал себе, что посвятит жизнь музыке. И он периодически радует публику альбомами, но ведет закрытый и скромный образ жизни.

Виктор Калина

Виктор Калина/ВКонтакте