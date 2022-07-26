Кем была тайная жена Сталина

В последние годы образ последней сестры-хозяйки Иосифа Сталина подается в романтическом ключе – якобы Валентина Истомина (Жбычкина) стала последней любовью вождя. Но так ли это было в на самом деле?

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От подавальщицы до Хозяйки

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Кандидаты исторических наук Валентин Жиляев и Ольга Кайкова, основываясь на анкетных данных обслуживающего персонала Иосифа Сталина, приводят сведения о биографии Валентины Истоминой. Уроженка орловской деревни Ульяновки Варвара Жбычкина (в замужестве Истомина) родилась в 1915 году (со слов племянника Жбычкиной-Истоминой, Бориса, – 7 ноября 1917 года; эту дату потом подхватили и растиражировали многие историки), ее образование – 5 классов.

Любопытная дилемма связана с именем Жбычкиной. По официальным документам она проходит как Варвара. Историк, советник ректора МГПУ Евгений Спицын, в интервью «Литературной газете» в пику другим исследователям биографии экономки Сталина также указывает, что это ее настоящее имя. Вместе с тем, Светлана Аллилуева, Вячеслав Молотов и многие другие люди, лично знавшие «последнюю женщину вождя», называли сестру-хозяйку Валентиной, Валечкой. Сменила ли она имя или Истомину стали величать Валентиной для благозвучности, неизвестно.

В Москву Жбычкина приехала в 16-летнем возрасте, работала на столичных фабриках. Когда ей был 21 год, поступила на курсы подавальщиц общества «Динамо». Подробностей того, как Варвара (Валентина) попала в 1936 году подавальщицей в хозуправление НКВД, нет. По одной из версий, девушку приметил и похлопотал за нее начальник охраны Сталина, Николай Власик. В сфере обслуживания верхушки партаппарата СССР Истомина проработала в общей сложности 23 года, с 1936 по 1959 годы. Из них большую часть времени трудилась, обустраивая быт главного человека страны. И обслуживающий персонал, и представители «ближнего круга» вождя называли сестру-хозяйку Валентину Истомину просто — Хозяйка.

Кем был ее муж?

Об «официальной» личной жизни сестры-хозяйки Сталина и о супруге Валентины, Иване Истомине, известно еще меньше, чем о трудовой биографии предполагаемой любовницы вождя. С слов племянника Валентины Истоминой, Бориса Жбычкина, (он рассказывал об этом в интервью журналисту «Комсомольской правды»), Иван Истомин воевал, вернулся с Великой Отечественной полковником, имел много боевых наград. Своих детей у пары не было, они взяли на воспитание племянника Валентины.

Жбычкин говорил, что Иван Истомин после войны работал в спецотделе, в похоронном бюро. Других подробностей трудовой биографии своего дяди Жбычкин не сообщил (якобы запамятовал). Сказал только, что в материальном плане Истомины по тем временам жили очень хорошо – помимо комфортабельной квартиры имели дачу в подмосковных Электроуглях, автомобиль «Запорожец», в доме всегда был достаток. Согласно официальной биографии, в 1959 году Валентина в 44 года была уволена из штата хозобслуги 9-го Управления КГБ СССР, до конца своих дней (умерла в конце 1995 года) получала солидную персональную пенсию и больше нигде не работала.

Что их связывало с вождем?

Слухи о тайной связи вождя с экономкой настойчиво выдаются за реальные факты с подачи ряда историков, как отечественных, так и западных. Сама Валентина Истомина даже в кругу семьи никогда ничего про работу у Сталина не рассказывала. Английский историк Саймон Джонатан Себаг-Монтефиоре в своем исследовании «Двор Красного монарха: История восхождения Сталина к власти» говорит, что «тайной супругой» генсека Валентина Истомина стала в конце 30-х годов (свои доводы англичанин никакими фактами не обосновывает, пишет только, что Сталину и нужна была такая «простая и покорная баба»). Российский писатель и журналист Николай Добрюха ссылается на личные беседы с охранниками вождя, которые якобы подмечали, что Истомина систематически ночевала в спальне у Сталина. Вячеслав Молотов своему биографу Феликсу Чуеву по поводу «особых» отношений Истоминой и Сталина ничего определенного не говорил, но заметил: «А если была женой, кому какое дело?».

Дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминала о Валентине Истоминой с теплотой, писала, что ближайшее окружение вождя любило ее за веселый нрав. Светлана называла Истомину «идеальной женщиной для Сталина» – по внешним признакам (грудастая, чистая, круглолицая и курносая) и складу характера (простота и незамысловатость). Про интимные детали взаимоотношений отца и прислуги Аллилуева ничего не говорила.