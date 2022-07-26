Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
3 часа назад

Бывший королевский шеф-повар назвал нелюбимое блюдо Елизаветы II

Газета.Ru

Шеф-повар Даррен МакГрэйди утверждает, что королева терпеть не может макароны и хлеб. Об этом сообщает Express.

Бывший королевский шеф-повар назвал нелюбимое блюдо Елизаветы II
Фото: Paul Grover/APPaul Grover/AP

«Ее особо не волнуют паста и хлебобулочные изделия», — цитирует повара издание.

По словам МакГрэйди, Елизавета II любит блюда из рыбы, мяса и овощей.

К числу нелюбимых королевой продуктов шеф-повар относит также чеснок. Он также уверяет, что монарх недолюбливает томатные соусы из-за опасений, что ими можно испачкаться — по этой причине они находятся в ее меню под запретом.

Даррен МакГрэйди также рассказал королевским поклонникам, что королева обычно ест в течение дня.

Она начинает с завтрака в 9 утра из кукурузных хлопьев с курагой, черносливом или орехами макадамия. В качестве альтернативы — вареные яйца или тосты с мармеладом и чай. В 13:00 королевский обед состоит из жареной рыбы на подушке из шпината и кабачков. Что касается ужина, то это может быть дичь или рыба.

Послеполуденный чай сопровождается сконами или куском кекса либо сэндвичами с огурцом, копченым лососем, майонезом, ветчиной и горчицей, причем у хлеба должна быть срезана корка.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл «не поедут навестить бабушку».

Люди,принц Гарри,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители