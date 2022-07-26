Бывший королевский шеф-повар назвал нелюбимое блюдо Елизаветы II

Шеф-повар Даррен МакГрэйди утверждает, что королева терпеть не может макароны и хлеб. Об этом сообщает Express.

Фото: Paul Grover/AP Paul Grover/AP

«Ее особо не волнуют паста и хлебобулочные изделия», — цитирует повара издание.

По словам МакГрэйди, Елизавета II любит блюда из рыбы, мяса и овощей.

К числу нелюбимых королевой продуктов шеф-повар относит также чеснок. Он также уверяет, что монарх недолюбливает томатные соусы из-за опасений, что ими можно испачкаться — по этой причине они находятся в ее меню под запретом.

Даррен МакГрэйди также рассказал королевским поклонникам, что королева обычно ест в течение дня.

Она начинает с завтрака в 9 утра из кукурузных хлопьев с курагой, черносливом или орехами макадамия. В качестве альтернативы — вареные яйца или тосты с мармеладом и чай. В 13:00 королевский обед состоит из жареной рыбы на подушке из шпината и кабачков. Что касается ужина, то это может быть дичь или рыба.

Послеполуденный чай сопровождается сконами или куском кекса либо сэндвичами с огурцом, копченым лососем, майонезом, ветчиной и горчицей, причем у хлеба должна быть срезана корка.