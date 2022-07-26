Назван самый красивый мужчина в мире

Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду годами возглавляли такие списки самых привлекательных в мире мужчин, но, похоже, ситуация меняется.

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Согласно последнему рейтингу журнала Nubia Magazine «Самый красивый мужчина 2022 года», в списке появилась новая азиатская звезда. Так, китайский актер Сяо Чжань занял первое место в опросе, в котором участвовали 2,2 миллиона человек из более чем 140 стран, а также из США, Перу, Таиланда, Мьянмы и других стран.

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Следующим самым привлекательным мужчиной стал Ви из корейской группы BTS. Третье место принадлежало всемирно известному футболисту Криштиану Роналду, а Джастон Бибер занял четвертое место. Следующими были актеры Тимоти Шаламе, Генри Кавилл и Том Холланд.