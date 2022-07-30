Почему Ленин взял псевдоним Ленин

Настоящее имя вождя – Владимир Ульянов, однако в мировой истории он остался Лениным. Обычно мужчины не меняют фамилии, поэтому еще в советское время всем было любопытно, зачем самому известному коммунисту псевдоним. "Рамблер" расскажет, несколько теорий на этот счет.
Считается, что племянница вождя Ольга Ульянова посвятила много времени изучению своего семейства. Она уверена, что псевдоним возник от названия реки Лена. Псевдоним Волгин уже существовал, а Ленина еще не было. Некоторые считали, что Владимир Ильич взял псевдоним назло Плеханову, парадируя его Волгина.
В 1912 году была жестоко подавлена стачка рабочих Ленского прииска. Рабочие жаловались на жуткие условия труда и недостаток денег, но войска быстро умерили пыл граждан. В СМИ забастовку и ее исход назвали «Ленский расстрел», позже он стал символом царской власти и насилия над народом. Такой вариант был бы на руку Ленину, который якобы народ защищал.
Необходимость менять имена – это реалии жизни революционера, которому всегда необходимо было скрываться. Когда Ульянову нужно было уехать за границу, он только вернулся из ссылки. С таким багажом за спиной, это было довольно проблематично. Поэтому Надежда Крупская нашла сочувствующего революционерам человека по имени Сергей Николаевич Ленин, который смог предоставить паспорт своего отца, проживавшего в Ярославской губернии отставного статского советника. В паспорте исправили все необходимые данные, и Ульянов получил документ. Когда паспорт оказался в рука Ильича, его владелец тяжело заболел и скончался.
Среди множества псевдонимов революционера больше всего современникам запомнились имена К. Тулин и Владимир Ильин. А еще у него было партийное прозвище Старик.