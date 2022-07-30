Почему Ленин взял псевдоним Ленин

Настоящее имя вождя – Владимир Ульянов, однако в мировой истории он остался Лениным. Обычно мужчины не меняют фамилии, поэтому еще в советское время всем было любопытно, зачем самому известному коммунисту псевдоним. "Рамблер" расскажет, несколько теорий на этот счет.

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В честь реки Лена

Считается, что племянница вождя Ольга Ульянова посвятила много времени изучению своего семейства. Она уверена, что псевдоним возник от названия реки Лена. Псевдоним Волгин уже существовал, а Ленина еще не было. Некоторые считали, что Владимир Ильич взял псевдоним назло Плеханову, парадируя его Волгина.

Исторический вариант

В 1912 году была жестоко подавлена стачка рабочих Ленского прииска. Рабочие жаловались на жуткие условия труда и недостаток денег, но войска быстро умерили пыл граждан. В СМИ забастовку и ее исход назвали «Ленский расстрел», позже он стал символом царской власти и насилия над народом. Такой вариант был бы на руку Ленину, который якобы народ защищал.

Версия о поддельном паспорте

Необходимость менять имена – это реалии жизни революционера, которому всегда необходимо было скрываться. Когда Ульянову нужно было уехать за границу, он только вернулся из ссылки. С таким багажом за спиной, это было довольно проблематично. Поэтому Надежда Крупская нашла сочувствующего революционерам человека по имени Сергей Николаевич Ленин, который смог предоставить паспорт своего отца, проживавшего в Ярославской губернии отставного статского советника. В паспорте исправили все необходимые данные, и Ульянов получил документ. Когда паспорт оказался в рука Ильича, его владелец тяжело заболел и скончался.

Другие псевдонимы