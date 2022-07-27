Что на самом деле случилось с Берией

Смерть руководителя мировой державы всегда влечет за собой неминуемую борьбу за власть, даже в том случае, если был назначен официальный преемник. Действия окружения И.В. Сталина, неожиданно ушедшего весной 1953 года, не составили исключения из правил. Партийные и военные функционеры, справедливо опасаясь возможных репрессий со стороны Л.П. Берии, обвинили его в измене, а затем расстреляли. Вопрос лишь в том, когда это было сделано: незаконно во время ареста или после суда с соблюдением всех юридических формальностей?

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Сговор единомышленников

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То что партийная элита, уставшая от постоянных чисток своих рядов при жизни И.В. Сталина, постарается устранить Л.П. Берию, сосредоточившего в своих руках рычаги управления спецслужбами СССР, сомнения ни у кого не вызывало. Развернувшаяся борьба за власть не стала откровением и для самого Лаврентия Павловича. Правда, он планировал выйти из нее победителем, но просчитался. Его предал даже ближайший друг и соратник Г.М. Маленков, тут же назначенный на пост Председателя Совета Министров СССР. При этом необходимо отметить, что Л.П. Берию во многом погубила излишняя самоуверенность. В его распоряжении находился не только весь репрессивный аппарат страны, но и огромный пакет документов, компрометирующих всех руководителей страны. Он отлично знал все потаенные страницы их биографий, о которых они сами искренне хотели бы забыть.

Тем не менее, как гласит народная мудрость, не загоняй кошку в угол. В положении именно такой кошки ощутили себя руководители страны и партии, оставшиеся после смерти И.В. Сталина один на один с Лаврентием Павловичем. Однако у них не было реальной силы, на которую можно было бы опереться в противостоянии с их главным конкурентом за власть в стране. В этой ситуации свою значимую роль сыграли военные, недавно вышедшие победителями из самой кровавой войны человечества. Боевые генералы умели действовать быстро и решительно, к тому же за их плечами находилась армия, а авторитет Г.К. Жукова был непререкаем.

Вскоре на пленуме ЦК КПСС (2-7 июля 1953 г.), воспользовавшись отсутствием Л.П. Берии, партийные бонзы сформулировали обвинения, которые планировали предъявить своей жертве. Берии собирались поставить в вину: создание нервной обстановки в кругу лиц, окружавших И.В. Сталина; шпионаж за членами государственной и партийной верхушки; преступные связи с Иосипом Брозом Тито; желание организовать объединенное государство буржуазной Германии, а также работа в молодости на разведку капиталистических стран - Азербайджана и Грузии.

Расстрел Берии: версия официальная

Когда судьба Берии была решена окончательно, встал вопрос о том, каким образом реализовать задуманное. Дальнейшие варианты развития событий существенно расходятся. Согласно официальной версии, Л.П. Берия был арестован на заседании Президиума Совета Министров СССР 26 июля 1953 года группой военных во главе с Г.К. Жуковым. Правда, участники этого мероприятия впоследствии по разному описывали его детали. Впрочем, незначительные несостыковки в их словах можно объяснить желанием каждого приписать себе главную заслугу в данном деле. После ареста Л.П. Берию поместили на гауптвахту штабного бункера Московского военного округа. Здесь же состоялся закрытый суд и расстрел Л.П. Берии 23 декабря 1953 года.

Версия приверженцев теории заговора: судили двойника

Самое удивительное состоит в том, что, по мнению ряда исследователей, арестован был не Л.П. Берия, а его двойник, специально подготовленный для подобных случаев. Именно он был расстрелян 23 декабря 1953 года. Причем данная гипотеза возникла практически сразу после описываемых событий и была достаточно популярна в коридорах власти тех лет. Во-первых, на суде Берию почему-то не узнали его бывшие соратники, не замешанные в заговоре против него. Во-вторых, историки не обнаружили акта о кремации тела Л.П. Берии, в то время как аналогичные документы о кремации расстрелянных в тот же день его ближайших заместителей сохранились. В-третьих, известны воспоминания современников, которые утверждают, что, по их данным, в день ареста в особняке Берии были слышны автоматные выстрелы, а потом из здания вынесли накрытое брезентом тело, которое, судя по очертаниям, могло принадлежать Берии. Основным сторонником этой версии является сын Л.П. Берии – Серго.