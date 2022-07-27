Из юриста в жены миллиардера: что известно о жене сооснователя Google

Миллиардер и соучредитель Google Сергей Брин разводится с супругой Николь Шанахан. Рассказываем, что известно о причинах разрыва их отношений, а также о будущей завидной невесте, в материале «Рамблера».

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По данным Bloomberg, Брин подал заявление о расторжении брака еще в начале января, причиной развода Сергей назвал «непреодолимые разногласия». Правда, в июле этого года появились слухи, что главной причиной разрыва стал короткий роман Николь Шанахан с Илоном Маском. Бизнесмен тут же опроверг домыслы в социальных сетях:

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«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического»,

— заявил Маск.

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Так что же известно о разводе Брина и Шанахан?

Издание Business Insider сообщило, что супруги владеют совместными активами, которые будут разделены в ходе судебного разбирательства. Кроме того, миллиардер просит о совместной опеке над их с Николь двухлетней дочерью.

«Все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциально, в соответствии с письменным соглашением между сторонами»,

— говорится в опубликованных изданием документах.

Состояние Сергея Брина на сегодняшний день оценивается в 94 миллиарда долларов. Если верить слухам, пара расходится довольно мирно, а это означает, что после развода Николь получит (как минимум) несколько миллиардов долларов согласно брачному контракту.

Что известно о Николь Шанахан?

Николь Шанахан — не просто жена миллиардера, а самостоятельная и финансово независимая предпринимательница. Она училась на юриста в Школе права Университета Санта-Клары, получила степень в области экономики в Университете Пьюджет-Саунд, а также обучалась в Центре правовой информатики Стэнфордского университета. Еще во времена студенчества она запустила стартап ClearAccessIP, который специализируется на программных разработках в области юриспруденции. А после замужества с Брином Николь стала уделять много внимания проблеме репродуктивного долголетия. Она основала фонд Bia-Echo Foundation, который активно спонсирует исследования в данной сфере.

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