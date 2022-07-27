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1 час назад

Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена

Lenta.ru

Британский миллионер и бывший полицейский Стивен Бетт вызвал недовольство соседей из-за того, что возвел на своем участке стену из тюков сена. Возвышение загородило вид другим жильцам, сообщает The Sun.

Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бетт построил стену из тюков высотой в 4,5 метра в своем поместье в деревне Торнхэм графства Норфолк. Изначально на участке произрастали 95 деревьев, однако их срубили. В итоге миллионер отгородился от соседей сеном. «Я не хочу видеть, как эти люди жарят барбекю и стирают белье в своих садах», — заявил Бетт.

Однако некоторые соседи оказались возмущены поступком мужчины. По их словам, Бретт владеет другими участками и мог бы разместить сено на них. Тюки стали мешать жильцам наслаждаться видами.

«У моей матери рассеянный склероз и проблемы со зрением. Для нее было настоящим удовольствием наблюдать за лошадьми на лугу, но теперь она видит только эту стену из соломы»,

— возмутился местный житель Джон Тернер.

Люди,Джон Тернер,
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