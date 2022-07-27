Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена

Британский миллионер и бывший полицейский Стивен Бетт вызвал недовольство соседей из-за того, что возвел на своем участке стену из тюков сена. Возвышение загородило вид другим жильцам, сообщает The Sun .

Бетт построил стену из тюков высотой в 4,5 метра в своем поместье в деревне Торнхэм графства Норфолк. Изначально на участке произрастали 95 деревьев, однако их срубили. В итоге миллионер отгородился от соседей сеном. «Я не хочу видеть, как эти люди жарят барбекю и стирают белье в своих садах», — заявил Бетт.