Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена

Британский миллионер и бывший полицейский Стивен Бетт вызвал недовольство соседей из-за того, что возвел на своем участке стену из тюков сена. Возвышение загородило вид другим жильцам, сообщает The Sun.
Бетт построил стену из тюков высотой в 4,5 метра в своем поместье в деревне Торнхэм графства Норфолк. Изначально на участке произрастали 95 деревьев, однако их срубили. В итоге миллионер отгородился от соседей сеном. «Я не хочу видеть, как эти люди жарят барбекю и стирают белье в своих садах», — заявил Бетт.
Однако некоторые соседи оказались возмущены поступком мужчины. По их словам, Бретт владеет другими участками и мог бы разместить сено на них. Тюки стали мешать жильцам наслаждаться видами.
«У моей матери рассеянный склероз и проблемы со зрением. Для нее было настоящим удовольствием наблюдать за лошадьми на лугу, но теперь она видит только эту стену из соломы»,
— возмутился местный житель Джон Тернер.