«Ума Турман лепила нам пельмени»

31 июля солисту и бас-гитаристу группы Uma2rman Сергею Кристовскому исполнится 51 год — он на пять лет старше брата Владимира. Музыканты рассказали «Вечерней Мосвке» о своей истории успеха, изменениях в жизни и предположили, что будет, если президентом США станет актриса Ума Турман.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сергей, как обычно справляете день рождения?

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Сергей Кристовский (С.К.): На работе, и в этот раз тоже, видимо. Буду отмечать с друзьями-музыкантами, а потом с семьей.

Владимир Кристовский (В.К.): У нас 30 июля будет три концерта, один — после полуночи. Как 31 июля наступит, в гримерке и поздравим моего старшего брата. Подарок Серега выбрал. У него скоро новоселье, они с девушкой купили дом. А я презентую кое-что нужное для жилища.

— Вы приняли участие в проекте Гарика Сукачева: вместе с Сергеем Шнуровым, Александром Скляром, Сергеем Галаниным и Чижом записали версию песни «Я остаюсь». Вы редко участвуете в совместных проектах. Как Гарик смог вас уговорить?

С. К.: Мы и не сопротивлялись, а согласились с радостью.

В. К.: Песня «Я остаюсь» очень точно отражает сейчас настроение тех, кто остался в России. Гарику удалось собрать суперзвездный состав. Самые крутые музыканты страны!

— Вы творите вдвоем 18 лет. Бытует мнение, что родственникам вместе лучше не работать. Но это не про вас?

С.К.: Вы правы, не про нас. Я очень люблю брата. Все спорные вопросы решили еще на берегу, до создания группы. И конфликтов никогда не было, только споры поначалу по поводу аранжировок. Делить нечего.

В.К.: Нам с Сергеем повезло с тем, как сложилась жизнь и братская музыкальная история. Сначала начал петь и играть на гитаре Сережа и стал в Нижнем Новгороде звездой. Брат научил меня играть на гитаре и вообще был моим ориентиром. И песни первым стал писать он. А я занялся этим, по сути, из зависти к нему: как так, старший брат может, а я не могу? Взял гитару и поставил себе задачу — так, парень, не сойдешь с этого стула, пока не напишешь песню. Вот так я начал сочинять.

— А гонорары вы как делите и на что в основном их тратите?

В.К.: В основном на наши огромные многодетные семьи.

— Какой видите вашу группу в будущем?

С.К.: Такой же — веселой, дружной и беззаботной.

В.К.: Может, музыка и изменится. Зависит о того, как мы будем себя в ней чувствовать.

— Владимир, во многих своих интервью вы говорите, что Нижний Новгород и Горьковское море — это для вас самые красивые места на планете. Почему так любите отдыхать там?

В. К.: Институт, где работали наши родители, проектировал атомные станции. При нем была турбаза «Лесной уют», она и сейчас есть. В этих местах мы выросли. Мама летом работала на кухне турбазы, жили там на каникулах как дети персонала, катались на лодках по заливу. После распада СССР лодок и турбаз там меньше, стало тише, но это место для меня — самое любимое на планете. Купил там дачу. Шикарные леса, невероятной красоты песчаные дорожки.

С. К.: Еще здорово в Крыму, на Кавказе. В России везде очень красиво. В нашей стране множество интересных локаций.

— Что изменилось в вас обоих с тех пор, как вы основали группу и ваши треки прогремели на всю страну?

С. К.: Надеюсь, что ничего. Нас родители воспитывали нормальными людьми, такими мы и остались. Шоубизнес нас не испортил.

В. К.: Люди меняются каждый день понемножку. Может, это не так заметно. Я думаю, и в нас многое изменилось. В 2023 году будет 20 лет, как мы гастролируем и живем этой музыкальной жизнью — все время в самолетах, в поездах. Это накладывает свой отпечаток.

— Как думаете, в какую сторону меняется шоу-бизнес? И комфортно ли вам в этих изменениях?

С. К.: А мы в шоу-бизнес не ходим и, слава богу, не зависим от него. Работаем в свое удовольствие. Я не очень слежу за тем, что там происходит. Просто слушаю песни, которые нравятся, иногда даже не знаю, кто их поет. Сейчас так много появилось молодых исполнителей, всех имен не запомнить.

В. К.: Приходят другие артисты, другая музыка, которая становится популярной. Нам комфортно, так как мы заняли свою маленькую нишу живой, романтичной, веселой музыки. Считаю, как бы ни был популярен рэп и какое-то жесткое звучание, людям нужны душевные песни, которые можно спеть под гитару у костра, во дворе, поплакать и посмеяться под них. У нас много поклонников и много работы. Это дает нам стимул двигаться дальше.

— Актриса Ума Турман сыграет в кино президента США. На ваш взгляд, она могла бы стать президентом Америки? Возможно, тогда бы наши страны дружили.

С. К.: Лучше бы она не играла, а стала президентом США, потому что с их дедушкой, Байденом, на мой взгляд, уже беда. Дружили бы наши страны или нет… Думаю, это совершенно не зависит от президентов Америки, потому что они, к сожалению, там у себя не хозяева. Это так, номинальная должность, а правят другие люди. Впрочем, лучше Уме не лезть в эту гадость. Пусть будет актрисой.

В. К.: Я согласен, Ума Турман могла бы стать президентом Америки. Как мы видим сейчас, президент США достаточно старенький, ему все пишут на бумажке: куда пойти, какую кнопку нажать, куда посмотреть. При таких вводных на его месте может быть кто угодно, даже ребенок.

— Владимир, а правда ли, что однажды Ума Турман поздравила вас с днем рождения и передала пельмени, которые слепила сама?

В. К.: Да. У меня есть друг Вася Ковалев. Он решил сделать мне подарок на 40-летие. Каким-то образом нашел Уму Турман. Для этого ему пришлось подружиться со всеми ее родственниками, так как она очень закрытая. В итоге Ума Турман записала мне видеопоздравление. Ее отец — буддист, и у них есть традиция: лепят пельмешки маленькие. Угощение до меня не дошло, но видео в качестве подарка было очень приятно получить. Только просьба была от них — не выкладывать в сеть. Поэтому храним в архиве.

ДОСЬЕ

Российская рок-группа Uma2rman появилась в городе Нижний Новгород в 2003 году. Оттуда родом ее создатели — братья Сергей и Владимир Кристовские. Музыканты назвали ее так в честь любимой американской актрисы и модели Умы Турман. Группа приобрела большую известность благодаря песням «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься».

Через тернии к Уме

Сергей Кристовский в детстве увлекался хоккеем, как и его отец. До начала музыкальной карьеры он успел поработать токарем, почтальоном, грузчиком, даже нянечкой в детском саду. Его брат Владимир тоже не сразу нашел себя. Кристовский-младший выучился на электромонтера. Работал электросварщиком, ночным санитаром и охранником в городском морге, водителем, продавцом, оператором автозаправочной станции. У каждого из братьев путь к музыке был свой. А группу они создали, уже накопив разнообразный жизненный опыт.

Точно братья?

Владимир и Сергей абсолютно не похожи друг на друга внешне. Их часто спрашивают, правда ли они родные братья. Есть разница и в характере. О Сергее говорят, что он всегда знал, чего хочет — ставил цель и шел к ней, а младший брат Владимир частенько сомневался в себе в начале своего творческого пути.

Атомная любовь

В июне этого года у Uma2rman вышел клип на песню «Атомная любовь», снятый по технологии, при которой, по выражению музыкантов, одна реальность накладывается на другую. В мире подобных работ мало — у групп Coldplay, Rolling Stones. Клип стоил братьям Кристовским больших денег, но они считают, что это самое лучшее видео группы.

Выступали в Сирии

31 июля 2016 года Сергей Кристовский отметил свой день рождения в Сирии. Вместе с братом Владимиром он выступал на российской авиабазе в Хмеймиме. Кроме группы Uma2rman, перед нашими военными в тот день выступали саксофонист Игорь Бутман и певец Антон Хворостян.

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