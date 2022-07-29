Стремительный взлет и трагичный конец Маруси

20 лет назад не стало молодой исполнительницы Марины Симановской, которая прославилась как певица Маруся. Она успела записать не так уж много треков, но некоторые из них стали хитами.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Будущая звезда с детства занималась музыкой, этот талант перешел ей от отца. Она обладала красивым голосом, могла исполнять как эстрадные композиции, так и радовать окружающих академическим вокалом. При этом сама Симановская прославилась как певица из рэп-тусовки.

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Творческий путь Марины начался с группы ГТО, раскруткой которой занимался продюсер Александр Толмацкий, отец Децла. Однако вскоре было принято решение о ребрендинге коллектива, группа в итоге получила название «Белый шоколад». Бразды правления у Толмацкого перехватил другой известный артист Влад Валов, звезда рэп-группы Bad Balance. Тогда-то Симановская и взяла себе псевдоним Маруся. Выступала певица вместе с Лерикой Голубевой из «Фабрики звезд-5» и Лией Волянской, взявшей звучное прозвище Sexy Liya.

Несмотря на наличие нескольких солисток, именно Симановская была главным голосом в девчачьем коллективе. Неудивительно, что Влад Валов в итоге начал привлекать Марину к некоторым своим проектом. Так, к примеру, Марусю свели с Кириллом Толмацким. Результатом их сотрудничества стали хиты «Вечеринка» и «Письмо». Последний трек, к слову, популярен до сих пор, хотя их исполнителей и уже нет в живых.

Толмацкий и Симановская были настолько хороши в паре, что даже исполнили «Письмо» на сцене Кремлевского дворца в 2001 году. Тогда певцов наградили «Золотым граммофоном». Это был чуть ли не последний триумф Маруси.

О том, что с ней не все в порядке, Марина знала еще за несколько месяцев до концерта на главной сцене страны. Летом 2001-го артистке стало плохо в разгар записи первого альбома «Белого шоколада». Врачи быстро установили причину недомогания певицы — это была опухоль мозга. Медлить было нельзя, медики настаивали на операции.

Примечательно, что когда-то Маруся отказалась от съемок в клипе на песню «Письмо» только из-за необходимости стричься налысо. Теперь же ей не оставалось ничего другого, как лишиться своих волос. Но Симановская стойко переносила выпавшие на ее долю испытания и была готова до конца бороться за свою жизнь. Вскоре после первой операции врачи настояли на еще одном хирургическом вмешательстве. Причем никто не мог гарантировать, что Марине станет лучше. О том, как певица переживала тот период, ее отец в итоге поведал в документальном фильме, который снял в память о дочери.

«Мариночка жила мыслями о предстоящей операции. Надеялась, что все образуется. Каждый день спрашивала меня: "Папа, я буду жить?" Я отвечал с комом в горле: "Конечно, дочка, будешь жить. Мы все сделаем для того, чтобы вылечить тебя». По желанию Марины, мы пригласили в квартиру батюшку. Он окрестил ее в православную веру», — делился горькими воспоминаниями Игорь Симановский.

Спустя месяц после выступления в Кремле Маруся впала в кому. Артистку госпитализировали и прооперировали. Но никакого особого результата это не принесло. Марина вернулась домой только в феврале 2002-го. Уже все понимали, что она проживает свои последние дни. Примечательно, что при этом Маруся продолжала творить. Под самый конец стихи за умирающей звездой записывала ее мама. Незадолго до кончины Симановской стало совсем плохо. Она не могла ходить, говорить и даже видеть. 4 апреля сердце Марины остановилось. Ей было всего 23 года.