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2 часа назад

Раскрыта стоимость самого дорогого клипа Шатунова

Мира Маркина

Музыкальный клип на композицию “А лето цвета неба” зрители увидели в 2013 году. Согласно данным, предоставленным YouTube, видео посмотрели более 29 миллионов раз. Стало известно, какой бюджет был потрачен на съемки роскошного ролика.

Раскрыта стоимость самого дорогого клипа Шатунова
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Юрий Шатунов признался в интервью ТВК, что на производство видеоклипа и съемки в Монако он потратил миллион евро. Тем не менее, артист не выразил сожаления о потраченных средствах.

“Раз живем. Можно же как-то оторваться. Взрослеем, дурнеем. Хочется чего-то, чего не делали раньше. Это просто дурость”, – с улыбкой объяснил артист.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, почему Шатунов был несколько раз в шаге от смерти.

Люди,Юрий Шатунов,
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