Раскрыта стоимость самого дорогого клипа Шатунова

Музыкальный клип на композицию “А лето цвета неба” зрители увидели в 2013 году. Согласно данным, предоставленным YouTube, видео посмотрели более 29 миллионов раз. Стало известно, какой бюджет был потрачен на съемки роскошного ролика.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Юрий Шатунов признался в интервью ТВК, что на производство видеоклипа и съемки в Монако он потратил миллион евро. Тем не менее, артист не выразил сожаления о потраченных средствах.

“Раз живем. Можно же как-то оторваться. Взрослеем, дурнеем. Хочется чего-то, чего не делали раньше. Это просто дурость”, – с улыбкой объяснил артист.