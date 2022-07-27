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1 час назад

«Мисс Россия-2022» сделала неожиданное признание

Eva.ru

Долгий путь к победе, заветная корона и неожиданное признание. Новая «Мисс Россия» заявила, что вовсе не мечтала о победе в конкурсе красоты.

«Мисс Россия-2022» сделала неожиданное признание
Фото: Eva.ruEva.ru

За звание «Мисс Россия-2022» боролось 25 девушек. Две недели красавицы принимали участие в тестах, позировали перед фото и видеокамерами, а также общались с психологами. Но победа досталась лишь одной — Анне Линниковой.

Однако в первом же масштабном интервью прессе блондинка с ангельской внешностью заявила, что вовсе не мечтала стать лучшей:

«Это не было моей мечтой, но мне понравилась идея того, что я буду участвовать в конкурсе красоты, поскольку я считаю себя действительно и достойной участницей, и достойной победительницей, и красивой девушкой».

Впрочем, получив корону жительница Санкт-Петербурга заплакала от переполняющих ее чувств. Теперь Анне предстоит популяризировать конкурс, общаться с поклонниками и бывать на звездных мероприятиях. Выигрыш Линникова намерена потратить на благотворительность.

На вопрос корреспондентов о личной жизни Анна призналась, что сердце ее свободно. Что же касается натуральности ее красоты и возникших среди интернет-пользователей споров, то здесь «Мисс Россия-2022» была категорична — все натуральное и свое. Хотя и против пластических операций Линникова ничего не имеет, считая, что они личное дело каждого.

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