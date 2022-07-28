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2 часа назад

Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок

ТАССиещё 4

Британский исследователь, эколог и футурист Джеймс Лавлок, известной благодаря выдвинутой им гипотезе Геи, умер во вторник в возрасте 103 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду семьей ученого.

Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок
Фото: ТАССТАСС

"Любимый нами Джеймс Лавлок вчера умер у себя дома в окружении родных в свой 103-й день рождения. В мире он был широко известен как пионер науки, климатический пророк и создатель теории Геи. Для нас он был любящим мужем и прекрасным отцом, обладателем озорного чувства юмора, человеком неисчерпаемой любознательности, питавшим настоящую страсть к природе, - говорится в документе. - Еще шесть месяцев назад он мог гулять вдоль морского берега рядом со своим домом в графстве Дорсет и давать интервью, однако его здоровье ухудшилось после неудачного падения в начале этого года".

Смерть ученого наступила в результате травмы и осложнений, вызванных падением.

В 1960-е годы участвуя в проекте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по поиску внеземной жизни, Лавлок выдвинул гипотезу о том, что Земля представляет собой сложную саморегулирующуюся систему, которую можно представить себе как живой организм. Лавлок считал, что совокупность процессов, идущих в биосфере Земли, способствует поддержанию комфортных условий для жизни организмов, населяющих планету. Согласно его теории, гипотетически существующие обитаемые миры в других частях Вселенной могут подчиняться тому же принципу. В научном сообществе продолжаются споры по поводу гипотезы Лавлока, так как, с точки зрения ряда ученых, она вступает в противоречие с теорией эволюции Чарльза Дарвина.

Лавлок был борцом против изменением климата и писал, что человечество нарушило хрупкий экологический баланс с непоправимыми и потенциально катастрофическими для себя и других видов последствиями. Он был последовательным сторонником отказа от ископаемых источников энергии и выступал за более широкое использование атомной энергии.

Люди,Чарльз Дарвин,NASA,
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