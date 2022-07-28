Стало известно, на что россияне тратят свободное время

Согласно результатам исследования, 87% опрошенных любят прогулки на свежем воздухе. 73% нравится готовить, 70% любят мечтать и фантазировать, столько же с удовольствием проводят время наедине с самим собой. 69% решают кроссворды, 67% любят поспать, 61% увлекается походами. Выпить в хорошей компании любит 51% россиян, ходить по магазинам – 45%, охотиться и рыбачить – 39%.