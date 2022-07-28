Кто такая Николь Шанахан

Пару дней назад Илон Маск снова попал в скандал: на этот раз из-за очередной интрижки с девушкой. По версии журналистов, ею оказалась бывшая жена соучредителя Google Сергея Брина Николь Шанахан. С Брином Илона связывает давняя дружба, поэтому фолловеры Маска с трудом могли поверить в то, что он позарился на экс-возлюбленную приятеля.

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Сам Маск тоже все отрицает: «Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и вчера вечером вместе были на вечеринке! Я видел Николь только дважды за три года, оба раза со многими другими людьми. Ничего романтического». Но все равно находятся журналисты и фанаты, которые уверены, что миллиардер скрывает правду.

Кто же такая эта Николь? Она — адвокат, уделяющий много внимания реформам уголовного правосудия и брачных контрактов, чтобы последние способствовали здоровому семейному партнерству. Уверены, профессиональные навыки помогли девушке грамотно оформить отношения и с Брином.

Как и многие другие жены миллиардеров, Шанахан основала фонд под названием Bia-Echo Foundation. Он занимается инвестированием в инновационные проекты, связанные с долголетием, реформами здравоохранения и даже поиском пригодных для жизни планет.

Помимо своей адвокатской деятельности Николь является научным сотрудником CodeX — центра, который объединяет юридические и компьютерные школы Стэнфорда для работы над важными проблемами на стыке права и технологий. Так что Маск смог бы найти с ней общий язык.