Что случилось с советскими вундеркиндами

Ум и уникальность не всегда становятся причиной головокружительного жизненного успеха, а могут сыграть злую шутку. Если еще в детстве человек удостаивается повышенного внимания благодаря своим способностям, во взрослой жизни ему может быть тяжелее. В СССР была масса вундеркиндов, которые покорили мир своими выдающимися навыками, но не все они стали счастливы. О том, что пережили советские одаренные дети — в материале “Рамблера”.

Гата Камский

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Советский шахматист многим обязан своему отцу, который продумал программу воспитания мальчика так, чтобы он смог обогнать своих сверстников. Когда ему было 7 лет, он пошел сразу в третий класс, а в 12 стал чемпионом СССР по шахматам среди юниоров. Спустя два года он стал гроссмейстером.

В 1989 году он переехал в США, где живет по сей день. Однако в его карьере шахматиста были не только взлеты. В 1996 году он проиграл Анатолию Карпову. После этого, как сообщают ряд СМИ, Камский впал в депрессию и отошел от карьеры шахматиста. Почти 10 лет он не проводил никаких матчей, но за это время успел отучиться на юриста и открыть собственную фирму. Сейчас он периодически участвует в шахматных турнирах с переменным успехом.

Ирина Полякова

В СССР она была девочкой-сенсацией, которая отличилась тем, что в 14 лет поступила в МГУ. Однако как позже призналась Полякова, ее детство не было радужным и беззаботным. Она рассказала, что в детстве у нее не было друзей, она не общалась со сверстниками, а родители воспитывали ее в строгости. Так, она редко выходила из дома погулять: постоянно училась и читала книги.

Когда ей было 18 лет, она сбежала от своих родителей и пошла работать. В дальнейшем ее жизнь сложилась успешно: сейчас она работает в престижных компаниях и воспитывает собственного сына. Однако из-за детской травмы она не требует от него выдающихся результатов и дает мальчику общаться с ровесниками.

Саша Путря

putrya.3dn.ru

Юная художница-вундеркинд за свою короткую жизнь написала более двух тысяч картин. Впервые она начала этим заниматься, когда ей было всего три года, и уже тогда поразила своим мастерством многих критиков искусства. Каждый раз девочка создавала уникальные шедевры из своей головы, но счастье родителей было недолгим. Когда ей было пять лет, ей поставили диагноз “острый лейкоз”.