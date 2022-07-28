Названы самые издаваемые в России авторы

Американский писатель Стивен Кинг назван самым издаваемым автором в России в сегменте художественной литературы по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг Российской книжной палаты.

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Всего в России за первую половину 2022 года было выпущено более 1 миллиона экземпляров книг Кинга. Вторую строчку рейтинга занял русский писатель Федор Достоевский с результатом в 577 600 экземпляров. На третьем месте расположилась автор детективов Агата Кристи. Общий тираж ее книг составил 454 тысячи экземпляров.

Рейтинг наиболее издаваемых авторов в сегменте детской литературы возглавила британская писательница Джоан Роулинг. В первом полугодии 2022 года в России вышло 21 издание ее книг общим тиражом в 752 тысячи экземпляров. Второе и третье места заняли авторы Холли Вебб и Корней Чуковский. Тираж их книг составил 556 тысяч и 489 тысяч экземпляров соответственно.