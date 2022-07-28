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2 часа назад

Стало известно секретное имя, под которым королева Елизавета II останавливается в отелях, чтобы люди её не узнали

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Перед службой безопасности и командой королевы стоит грандиозная задача обеспечить безопасность 96-летнего монарха, и один из аспектов этого включает в себя конфиденциальность. Именно поэтому у королевы есть секретное имя, которое используется всякий раз, когда монарх регистрируется в отелях по всему миру. Куда бы она ни отправилась, королеве требуется огромный штат охраны, но кроме того на неё работает целая команда, которая разрабатывает ряд мер для того, чтобы тайно общаться и обмениваться информацией. Всё это гарантирует, что передвижения, местоположение и действия королевы будут в секрете.

Стало известно имя, под которым Елизавета II останавливается в отелях
Фото: MainstyleMainstyle

Однако, несмотря на это, несколько лет назад один из офицеров охраны королевы раскрыл имя, которое команда использовала для Елизаветы II. Оказывается, секьюрити звали её просто S (по первой букве слова «Суверен») или Шэрон. Эту информацию косвенно подтвердил королевский историк Хьюго Викерс, который сказал журналистам:

«Это весьма вероятно. Цель любого прозвища состоит в том, чтобы оно было анонимным и запоминающимся. Если оно также может быть немного озорным и, следовательно, ещё более запоминающимся, тогда это имеет смысл. Хотя, конечно, S может просто означать “Суверен”».

S или Шэрон — это лишь одно из многих имён, под которыми королева Елизавета II была известна на протяжении многих лет. Например, в детстве её звали Лиллибет, когда она с трудом произносила своё собственное имя. Принц Джордж называет прабабушку «ган-ган», в то время как принц Уильям, как сообщается, в детстве называл бабушку «Гэри».

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