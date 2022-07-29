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2 часа назад

Саруханов закончил песню, начатую в 1975 году

Свободная пресса

Игорь Саруханов выпустил новую песню – «Русская тропинка». Любопытно, что работу над ней он начал в далеком 1975 году.

Саруханов закончил песню, начатую в 1975 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В детстве я увлекался поэзией Алексея Николаевича Апухтина и однажды, с подачи моей мамы, в моих руках оказался сборник, где как раз и находилась большая поэма, несколько четверостиший которой и стали отправной точкой сегодняшнего произведения “Русская тропинка”. Правильно сказать, что это – соавторство с талантливым русским поэтом и прозаиком. Куплеты были частично переработаны мной в соответствии с современными реалиями, и написан припев»,

- рассказал Саруханов.

«Интересно, что слова, написанные Алексеем Николаевичем до сих пор актуальны. Эта песня очень долго ждала своего часа, ведь работать я с ней начал в 1975 году. И я очень рад, что это, наконец, случилось – песня вышла в свет»,

- добавил артист.

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