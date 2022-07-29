Саруханов закончил песню, начатую в 1975 году

«В детстве я увлекался поэзией Алексея Николаевича Апухтина и однажды, с подачи моей мамы, в моих руках оказался сборник, где как раз и находилась большая поэма, несколько четверостиший которой и стали отправной точкой сегодняшнего произведения “Русская тропинка”. Правильно сказать, что это – соавторство с талантливым русским поэтом и прозаиком. Куплеты были частично переработаны мной в соответствии с современными реалиями, и написан припев»,