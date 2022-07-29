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51 минуту назад

Стало известно название любимого шоколада Брежнева

Мослента

Название любимого шоколада Брежнева стало известно в ходе беседы «Мосленты» с экспертоой кондитерской сферы Ольгой Онучиной.

Стало известно название любимого шоколада Брежнева
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Говорят, Леонид Ильич очень любил десертный шоколад “Апельсин”», — рассказала Онучина.

Она отметила, что десерт продается и сегодня, но считается самым дорогим московским шоколадом. Так, 200-граммовая плитка «кремлевской сладости» обойдется примерно в 600 рублей.

В Кремль также отправлялись шоколадные конфеты с добавлением алкоголя, созданные по спецзаказу. Они назывались «Столичные» и были разработаны к 800-летию Москвы, которое отмечалось в 1947 году. По словам собеседницы «Мосленты», даже сегодня в приемных чиновников можно увидеть эту сладость. Кондитеры разработали помадно-сахарную начинку, чтобы напитки внутри не смешивались с шоколадом, добавила она. «Как говорится, и выпить, и закусить, и все — в шоколаде», — пошутила Ольга.

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