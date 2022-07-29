Стало известно название любимого шоколада Брежнева

В Кремль также отправлялись шоколадные конфеты с добавлением алкоголя, созданные по спецзаказу. Они назывались «Столичные» и были разработаны к 800-летию Москвы, которое отмечалось в 1947 году. По словам собеседницы «Мосленты», даже сегодня в приемных чиновников можно увидеть эту сладость. Кондитеры разработали помадно-сахарную начинку, чтобы напитки внутри не смешивались с шоколадом, добавила она. «Как говорится, и выпить, и закусить, и все — в шоколаде», — пошутила Ольга.