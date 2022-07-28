Генри Форд: 10 фактов о человеке, изменившем будущее городов

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Генри Форд, гений и визионер, предприниматель и изобретатель, для многих является примером для подражания. Не одно поколение бизнесменов восхищалось тем, как простой молодой человек, сын ирландских и бельгийских мигрантов, смог построить целую империю под собственным брендом и навсегда изменить образ жизни горожан. Делимся с вами 10 фактами о Форде и его борьбе с автомобильными компаниями США.

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Генри с детства увлекался механизмами; будучи подростком, он занимался починкой часов. Перебравшись в Детройт, он три года работал в автомобильных мастерских, где впервые увидел двигатели внутреннего сгорания. После этого он все же вернулся на ферму, но продолжал работать с двигателями для компании Westinghouse Engine Company, а также возился в собственной ремонтной мастерской.

Форд был далеко не первым изобретателем, задавшимся целью создать транспортное средство на собственной тяге: до него этим же занимались Хайрем Максим (правда, его прославил пулемет «Максим»), Элвуд Хайнс, создавший первый прототип автомобиля в 1894 году, и другие.

Поскольку у него не было фиксированных рабочих часов, все свое свободное время Форд посвящал работе над своим главным изобретением — автомобилем на бензиновом двигателе. В 1893-м он завершил разработку самого двигателя, а еще 3 года спустя смог построить первый рабочий автомобиль, или «повозку без лошадей».

В отличие от своих конкурентов, Форд довольно быстро «отпускал» свои изобретения, продавал их, чтобы работать дальше. Но так продолжалось до тех пор, пока дело всей жизни Форда не вышло за пределы мастерской. Когда его работа над машинами стала превращаться в полноценный бизнес, Форд уже не торопился предоставлять рынку готовую модель.

Готовый для рынка автомобиль был выпущен только 4 года спустя, в 1903 году. На тот момент Форд сам покинул Henry Ford Company, которая быстро переименовалась в Cadillac Motor Car Company и начала выпускать автомобили для состоятельных горожан. А Форд основал новую компанию, Ford Motor Company. Уставной капитал составил всего 28 000 долларов, которые внесли простые граждане, потому что ссоры с инвесторами настроили против Форда всех богатейших людей Детройта.

В течение шести лет Форд судился с Ассоциацией, первый процесс в 1909-м был проигран, но уже в 1911 году Форд выиграл апелляцию. Это снизило порог входа на автомобильный рынок и для других производителей, ослабило власть крупных производителей, а Форд стал настоящим героем в глазах простых людей.

Эта модель выпускалась еще на протяжении почти 19 лет. Прогнозируя скачок спроса, Форд поставил амбициозную цель — в разы увеличить производительность завода. После многолетних экспериментов в 1914 году была выведена идеальная формула: на новом заводе в Хайленд-Парке, штат Мичиган, использовались детали, узлы и агрегаты, которые изготавливались на вспомогательных сборочных линиях. Они доставлялись на постоянно движущуюся основную сборочную линию, где полное шасси выпускалось каждые 93 минуты, до этого время выпуска одного полного шасси составляло 728 минут. Важным элементом «конвейера Форда» стало мельчайшее разделение труда и координация множества операций.

Улучшение условий труда повысило лояльность сотрудников к компании, Форд как бы поставил их в один ряд с покупателями, для которых эти люди собирали машины.

В 1927 году производство перебралось на завод Ривер-Руж. В 8 часов утра на грузовом судне Ford с рудников Ford в Мичигане и Миннесоте прибывало ровно столько руды, сколько нужно на день, и по конвейеру она направлялась в доменные печи, где превращалась в сталь при помощи тепла, получаемого от угля с рудников Ford в Кентукки. Сталь проходила через литейные формы и штамповочные станки, происходил полный цикл, и ровно через 28 часов после прибытия сырья появлялся готовый автомобиль. Аналогичные системы обрабатывали пиломатериалы для половиц, резину для шин и так далее. На пике своего успеха владения компании простирались от железных рудников северного Мичигана до джунглей Бразилии, и она работала в 33 странах по всему миру.