Роман с ведьмой: история любви Елены и Михаила Булгаковых

Булгаков умело наблюдать за людьми и буквально видеть их насквозь. При первой встрече с Еленой, он также с первого взгляда понял, что перед ним не простая женщина, а его судьба. 4 октября 1932 года Елена и Михаил сочетались законным браком, но счастье своё, увы, построили на несчастьях и горе других.

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В «золотой клетке»

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Елена в девичестве носила фамилию Нюренберг, и несмотря на красоту, дружелюбность и образованность была одинока до 25 лет.

Со своим первым супругом Юрием Елена познакомилась на похоронах. Отец Юрия Неёлова был известным актёром и трагически погиб, попав под колёса трамвая. Этот эпизод в будущем был включён в роман «Мастер и Маргарита», в котором сама Елена стала прототипом главной героини.

Брак Юрия и Елены был скоропалительным, поэтому уже через несколько лет стал трещать по швам. Красавицу жену увёл у Юрия его непосредственный начальник: руководитель штаба армии, в которой Неёлов проходил службу.

В 1921 году Елена уже примерила на себя фамилию Шиловская и в этом же году родила новоиспечённому супругу первенца. Старшего сына назвали Евгением в честь отца. Младшего, который родился через пять лет, назвали Сергеем.

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Шиловский очень любил жену, но Елену мало радовал домашний уют и быт, тем более что богатый муж практически освободил её от всех женских обязанностей. Детьми занималась няня, домом – домработница. Сама же Елена в буквальном смысле угасала от скуки.

Татьяна, Любовь и… ведьма!

До встречи с Еленой Михаил тоже успел дважды побывать в законном браке. Первая его избранница Татьяна Лаппа прошла с ним непростой путь. Была рядом, когда тот работал военврачом, попал в морфиновую зависимость, вместе с супругом переживала откровенную нищету.

Татьяна готова была родить наследника Булгакову, но тот настоял на аборте. Именно этот момент стал переломных в отношениях. Но сама любящая Татьяне не рискнула бы уйти от мужа, если бы тот не встретил новую любовь.

Любовь Белозёрская так же как и её предшественница – жила жизнью Булгакова, а не своей: поддерживала его во всём, помогала творить, вдохновляла и стойко переживала трудности. Однако, и новая любовь Михаила угасла так же, как и предыдущая.

Знакомство Елены и Михаила – было какой-то яркой вспышкой в жизни обоих.

Буквально на следующий день после знакомства они уже весело и счастливо проводили время вместе, а жизнь Елены стала наконец обретать смысл: «Ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги».

Тем не менее оба влюблённые ещё были в браке. Шиловский заявил, что развод супруге не даст. Михаил и Елена понимали, что им нужно расстаться… Они не виделись 15 месяцев, пока жизнь их случайно не столкнула вновь. Оба в тот момент поняли: любовь жива, и друг без друга им даже дышать тяжело.

В тот день Булгаков попросил Елену поклясться, что она не бросит его никогда и даже возле его смертного одра будет рядом. Елена умоляла Шиловского отпустить её, письмо Евгению написал и Булгаков.

Под таким напором Евгений Шиловский сдался: насильно мил не будешь.

Старший сын остался с ним, младший уехал с матерью. 3 октября Елена и Евгений развелись, а уже на следующий день «ведьма» расписалась со своим новым мужем. От богатого супруга, потомственного дворянина Елена уехала к бедному писателю, у которого даже крыши над головой собственной не было. Шиловский старался помогать бывшей супруге и сыну.

И, как ни странно, жизнь Елены и Михаила потихоньку стала налаживаться. Они получили квартиру, его взяли на должность режиссёра в МХАТ. Он писал и творил, а она создавала быт вокруг него, устраивала жизнь и была не просто музой, а его верным соратником. Именно её трудами были перепечатаны и сохранены все булгаковские рукописи. Именно она дала им выйти вслед уже после смерти писателя…

Почему же Ведьма?

Потому что спокойной и размеренной, обеспеченной жизни она предпочла тот самый фееричный «полёт» с Булгаковым. В неизвестность, но во имя счастья.

Она отдала всю себя ради этого счастья. И, как и обещала, осталась в Булгаковым до конца его дней.